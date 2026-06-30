2026誠品書寫展「書寫大眾湯」7月7日松菸開湯 獨家文具周邊搶先看

文具迷盛事來了，誠品書寫用品展「書寫大眾湯」將於7月7日至7月28日在誠品書店松菸3F FORUM前廣場限時登場。今年特別以「日系復古大眾湯屋」為主題，集結歐美日韓超過千款潮流設計筆墨，還有近40款水豚、企鵝等自創角色獨家聯名商品首度曝光，以及4大全球知名溫泉色墨水首次亮相，打造今夏療癒的文具湯屋。

全球4大知名溫泉墨水首亮相，擅長捕捉在地特色的「藍濃道具屋」再度推出誠品限定驚喜，還原全球 4大溫泉色系，甚至加入香味，增添書寫趣味。「箱根美人湯」是略帶乳白而滑順的色澤；「瑞穗紅葉鐵泉」 富含大量礦物精華的獨特鐵泉色；「北投地熱谷」如青磺泉般溫潤的碧玉綠；「奧飛驒雪見溫泉」：取自露天石頭浴池的「飄雪感灰色」，並特別加入水豚最愛的柚子香氣。

日本經典文具品牌Tombow（蜻蜓牌）一口氣推出6款明星組合。其中，學生時代必備的MONO橡皮擦這次化身為「巨大雲朵包」，超萌造型預計掀起文具迷搶購；另外還有集結5彩橡皮擦的馬卡龍色系「迷你茄芷袋」。

日本MD紙品快閃（7/1起同步快閃松菸2F文具館）， 帶來180度攤平筆記本、厚實便條紙磚。此外，攜手藝術家雨宮三起子的最新聯名系列，將在松菸限量首賣。日本Penon藝術磁鐵首度推出誠品獨家聯名款， 4款書寫大眾湯的可愛角色在澡堂裡的各種模樣加上昭和復古風設計。首次來台的木桿小流星鋼筆，誠品獨家復古設計禮盒附有懷舊藍、綠、紅三色筆蓋及卡水一盒，不到500元就能入手一組鋼筆。

主題周邊還有「湯屋造型娃包」限量開賣只有在誠品買得到、純棉帆布材質製成的大容量「復古帆布袋」，還可別上「角色金屬徽章」。此外，「行李吊牌」也以和洋混搭特色呈現水豚及企鵝在澡堂泡澡的可愛表情。

2026誠品書寫用品展【書寫大眾湯】展場資訊

展出日期： 2026年7月7日（二）至 7月28日（四）

營業時間： 11:00 - 21:00

展出地點： 誠品書店松菸 3F FORUM前廣場

線上通路： 誠品線上（eslite.com）、誠品蝦皮商城

日本Penon藝術磁鐵誠品獨家聯名款，有4款書寫大眾湯的可愛角色。圖／誠品提供

PLATINUM小流星鋼筆禮盒誠品獨家復古設計禮盒，附有懷舊藍、綠、紅三色筆蓋及卡水1盒，不到500元就能入手。圖／誠品提供

2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」攜手藍濃道具屋推出箱根美人湯、瑞穗紅葉鐵泉等4大知名溫泉色墨水。圖／誠品提供

誠品書寫用品展「書寫大眾湯」周邊，湯屋造型娃包。圖／誠品提供