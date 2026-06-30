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姓名對中「足球冠軍」送龍蝦、和牛！還升級九孔鮑魚、天使紅蝦吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣集團集結旗下品牌，推出一系列足球賽事應援活動。圖／馬辣提供
馬辣集團集結旗下品牌，推出一系列足球賽事應援活動。圖／馬辣提供

隨著足球盛事熱潮席捲全球，馬辣集團集結旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、夯下去、肉之間、熊一、燒肉Cha Cha、椒朋友及狗一下等10大品牌，同步推出應援活動。7月1日至7月20日期間，凡於各品牌IG參與預測冠軍活動，就有機會抽中「500元餐飲抵用券」，共計抽出225名得主。

7月9日至7月20日，凡至活動門市用餐並符合消費條件，且參與打卡任務者，即可獲得加菜優惠。馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂等品牌，全桌可贈送「XXL大蛤吃到飽」；熊一頂級燒肉全桌贈送「九孔鮑魚吃到飽」；夯下去全桌贈送「天使紅蝦吃到飽」。其他不同品牌，也可獲贈廣島榨牡蠣、特上鮮嫩菲力等不同食材。

7月21日至7月23日，至配合活動之門市用餐並符合指定餐點或消費金額，憑有效證件姓名中對中2026世足冠軍國家名任一字（須同字），即可享有不同優惠。馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去、狗一下-忠孝店，可享「4人同行1人免費」。肉之間、椒朋友可享贈送「野生大龍蝦，價值1,580元。燒肉Cha Cha可贈送「夢幻三大和牛盛合」，價值890元。狗一下則可贈送「鮭魚毛毛蟲壽司」，價值380元。

完成姓名對對碰任務的民眾，至「椒朋友」、「肉之間」可獲贈「野生大龍蝦」，價值1,580元。圖／馬辣提供
完成姓名對對碰任務的民眾，至「椒朋友」、「肉之間」可獲贈「野生大龍蝦」，價值1,580元。圖／馬辣提供

馬辣集團馬辣、新馬辣等品牌，推出「XXL大蛤吃到飽」加碼任務。圖／馬辣提供
馬辣集團馬辣、新馬辣等品牌，推出「XXL大蛤吃到飽」加碼任務。圖／馬辣提供

吃到飽 燒肉 龍蝦

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