向野獸派泰斗致敬！馬蒂斯的豐沛與自由 躍上萬寶龍限量版藝術筆尖
萬寶龍（MONTBLANC）近日發表年度「高藝術性系列」，以書寫工具的鋼筆為載體、以工藝為手段，將不同主題領域的文化與美重新演繹，再度定義當代微型藝術的新高峰。
全新「大藝術家」系列中，萬寶龍特別致敬現代藝術的野獸派泰斗亨利馬蒂斯（Henri Matisse）。身為現代藝術革命性先驅的馬蒂斯，從野獸派時期色彩鮮明的畫布直至晚年開創性的「剪紙水粉畫」（gouaches découpées），將形式萃取至更為純粹的層次，並以大膽色彩、極簡風格重新定義了20世紀的視覺語言。
該系列的整體設計深受馬蒂斯雕塑與剪紙藝術的啟發，例如全球僅發行8支的「限量版8」，其靈感源自名作《紫色睡袍與銀蓮花》（Purple Robe and Anemones, 1937）。萬寶龍透過精湛的琺瑯工藝，在Au750純白金筆身上栩栩如生重現畫中流動的條紋睡袍與繁茂花束，手工筆尖更鑲嵌鑽石並雕刻《大臉(面具)》圖案，向這位「色彩詩人」致敬。
全新「大文豪」系列則致敬恐怖小說先驅、創作出《德古拉》的作家伯蘭·史杜克（Bram Stoker, 1847-1912）。此系列以深紅與黑色交映，象徵吸血鬼咬傷後血液與毒液交融的驚悚；造型同時融入19世紀維多利亞時期的醫學創新「普拉瓦茲注射器」，透射出史杜克對當時科學進步的興趣，而注射器也在吸血鬼小說中成為幫助傷者重返康健的重要工具。
工藝最為繁複的「限量版8」結合了大蒜及野玫瑰等辟邪元素，透過手工繪製琺瑯、珍珠母貝鑲嵌與精細鐫刻呈現；其筆身並採用Au750純金為材質，鑲嵌明亮型切割鑽石與紅色石榴石，後者則宛如被吸血鬼獠牙咬傷後的血痕、展現充滿心理張力的黑暗美學。
驚豔壓軸的「高藝術性系列向工藝致敬限量版10」，則以日本京都名勝「金閣寺」為主題。作品運用傳統日本漆藝、「蒔繪」工藝，將半透明亮漆層層疊加、灑上金粉並反覆打磨，展現出深邃的層次感與輝煌。筆蓋與筆身並描繪座落在自然美景中的樓閣建築，搭配鐫刻蜻蜓圖案，其中蜻蜓除了對日本武家有勝利的指涉，同時也常見於京都織品、扇子等紋樣。
筆身同樣運用蒔繪描繪出金閣寺並搭配綠玉圓環、純金與鑽石外框，筆身前端則鐫刻靈感源自金閣寺屋頂的鳳凰圖案，尤其筆夾造型宛如充滿京都風雅的竹葉，也象徵堅韌不拔、並將東方禪意與工藝推向全新高峰。
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