聽新聞
0:00 / 0:00
小熊維尼、玩具總動員、海洋奇緣都來囉！迪士尼經典IP聯名飾品好可愛
迎接盛夏的活力，大家最愛的迪士尼（Disney）再度釋放魔法！兩大國際時尚品牌Pandora與SWAROVSKI近期不約而同推出經典迪士尼IP聯名系列，將動畫中關於冒險、友情與純真的璀璨時刻，化作值得珍藏的精緻飾品與擺件，陪伴粉絲重溫童年的美好記憶 。
丹麥珠寶品牌Pandora與迪士尼皮克斯再度攜手，趁著《玩具總動員5》即將登上大銀幕之際，推出全新《玩具總動員》系列新品 。經典角色胡迪、巴斯光年、彈簧狗與三眼怪悉數化作腕間閃耀的精緻串飾 。其中，胡迪警長串飾巧妙融合藍棕雙色皮革，中央綴以鍍14K金警長星星 ；而巴斯光年則以925銀勾勒出經典太空裝，搭配彩色琺瑯細節，令人聯想起「飛向宇宙，浩瀚無垠」的驚奇任務 。
而迎接即將上映的《海洋奇緣》真人版電影即將上映，Pandora也同步推出《海洋奇緣》主題新品 。設計以電影經典意象為靈感，將島嶼上的熱帶花卉、層層翻湧的海浪，以及散發綠色光芒、象徵希望與指引的「海洋之心」融入珠寶設計中，展現獨特的海洋探險氣息 。
精品水晶品牌SWAROVSKI則為慶祝迪士尼小熊維尼誕生100週年，特別攜手推出全新居家系列水晶擺件 。靈感取自百畝森林的野餐派對，小熊維尼（528個切面）搭配最愛的蜂蜜罐、跳跳虎（441個切面）、小豬（229個切面）與屹耳（501個切面），皆透過精湛的水晶切面重新演繹，折射出璀璨光芒 。每件作品均配有100週年特別包裝，堪稱今夏最精緻的夢幻收藏 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。