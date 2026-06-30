小熊維尼、玩具總動員、海洋奇緣都來囉！迪士尼經典IP聯名飾品好可愛

迎接盛夏的活力，大家最愛的迪士尼（Disney）再度釋放魔法！兩大國際時尚品牌Pandora與SWAROVSKI近期不約而同推出經典迪士尼IP聯名系列，將動畫中關於冒險、友情與純真的璀璨時刻，化作值得珍藏的精緻飾品與擺件，陪伴粉絲重溫童年的美好記憶 。

丹麥珠寶品牌Pandora與迪士尼皮克斯再度攜手，趁著《玩具總動員5》即將登上大銀幕之際，推出全新《玩具總動員》系列新品 。經典角色胡迪、巴斯光年、彈簧狗與三眼怪悉數化作腕間閃耀的精緻串飾 。其中，胡迪警長串飾巧妙融合藍棕雙色皮革，中央綴以鍍14K金警長星星 ；而巴斯光年則以925銀勾勒出經典太空裝，搭配彩色琺瑯細節，令人聯想起「飛向宇宙，浩瀚無垠」的驚奇任務 。

而迎接即將上映的《海洋奇緣》真人版電影即將上映，Pandora也同步推出《海洋奇緣》主題新品 。設計以電影經典意象為靈感，將島嶼上的熱帶花卉、層層翻湧的海浪，以及散發綠色光芒、象徵希望與指引的「海洋之心」融入珠寶設計中，展現獨特的海洋探險氣息 。

精品水晶品牌SWAROVSKI則為慶祝迪士尼小熊維尼誕生100週年，特別攜手推出全新居家系列水晶擺件 。靈感取自百畝森林的野餐派對，小熊維尼（528個切面）搭配最愛的蜂蜜罐、跳跳虎（441個切面）、小豬（229個切面）與屹耳（501個切面），皆透過精湛的水晶切面重新演繹，折射出璀璨光芒 。每件作品均配有100週年特別包裝，堪稱今夏最精緻的夢幻收藏 。

Pandora x 迪士尼《海洋奇緣》小豬噗噗造型串飾，2,880元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼皮克斯《玩具總動員》彈簧狗造型串飾，4,080元。圖／Pandora提供

SWAROVSKI x 迪士尼小熊維尼100週年跳跳虎擺件，13,000；屹耳，13,000元。圖／SWAROVSKI提供

Pandora x Disney《玩具總動員》聯名新品。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼皮克斯《玩具總動員》三眼怪造型串飾，3,080元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《海洋奇緣》 聯名系列新品。圖／Pandora提供

SWAROVSKI x 迪士尼小熊維尼100週年小熊維尼擺件，13,000元；小豬，5,800元。圖／SWAROVSKI提供