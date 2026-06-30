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Global Mall桃園A19新櫃登場 北台灣首家西松屋、無印良品同步進駐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall桃園A19新櫃登場，北台灣首家西松屋進駐。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19新櫃登場，北台灣首家西松屋進駐。圖／Global Mall提供

看好桃園青埔生活圈持續發展，以及居住人口穩定成長帶動的消費需求，Global Mall桃園A19重新櫃位改裝，引進兩大人氣品牌，其中，日本知名孕嬰童用品專賣店「西松屋」正式開幕，為北台灣首家門市；深受消費者喜愛的日本生活風格品牌MUJI無印良品也同步進駐。

Global Mall表示，近年桃園青埔結合住宅、商辦、交通樞紐及大型展演、運動場館等優勢，逐步形成兼具生活、休閒與消費機能的新興生活圈，因此持續引進符合家庭客層與年輕族群需求的品牌，希望提供更多元的購物選擇。

西松屋是日本孕嬰童用品領導品牌，提供孕婦、嬰幼兒至兒童成長各階段所需商品，以高CP值、實用機能與日本品質受家長喜愛，包括嬰幼兒服飾、童裝、孕媽咪用品、玩具、外出用品及居家育兒商品等，主打高品質、平實價格，館內商品最低119元起，讓家長能以更親民的價格，輕鬆選購育兒用品，滿足家庭日常所需。

同步開幕的MUJI無印良品提供門市男女服飾、童裝、洗沐保養、文具、家具家用品及冷凍食品等多元商品，提供從個人到家庭的一站式生活提案，讓消費者一次購足日常生活所需。歡慶新店開幕，MUJI無印良品也推出會員限定優惠活動，即日起至7月5日止，在Global Mall桃園A19 無印良品門市單筆消費滿1500元，加贈MUJI無印良品會員點數100。

Global Mall指出，未來將持續依據商圈發展及消費需求，積極引進更多優質品牌，包含親子育兒、生活選物、餐飲娛樂等多元業態布局，打造更完善、更便利的生活型購物中心，提供消費者豐富且便利的消費體驗。

桃園 日本

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