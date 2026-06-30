27春夏巴黎男裝周／金泰亨襯衫沒扣性感搶鏡CELINE！Reebok聯名成話題

CELINE於巴黎發表由新任藝術總監Michael Rider操刀的首場男裝大秀，是他接掌CELINE後歷經數個男女裝混合系列後的首個完整男裝系列，被外界視為品牌未來風格走向的重要指標。相較於近年精品男裝秀偏向戲劇化的敘事方式，Michael Rider沒有急於展現強烈的設計宣言，而是以一封創作信件揭開序幕，透過「Tough & Tender」（剛毅與溫柔）與「Soft and Strong」（柔軟與堅定）兩組看似矛盾卻相互共存的概念，描繪他心目中當代男性的樣貌，也為CELINE開啟嶄新篇章。

Michael Rider在宣言中談及輕裝而行、精簡衣櫥、旅行、音樂、戶外生活，以及始終保持對世界的好奇心。他認為，真正的風格從來不是刻意塑造，而是在時間累積與生活經驗中自然形成，因此服裝不該凌駕於人物，而應成為個性與生活方式的延伸。這樣的設計思維，也呼應近年歐美時尚媒體所關注的趨勢：奢華不再只是華麗裝飾，而是回歸真實穿著與個人風格，讓經典單品重新成為衣櫥核心。

這樣的理念也完整落實於系列設計。Michael Rider重新梳理經典男士衣櫥，以西裝外套、襯衫、針織衫、皮革夾克、背心、丹寧、披肩等日常單品為基礎，透過嶄新的比例與層次搭配，重新詮釋CELINE男裝語彙。高腰長褲成為貫穿全系列的重要元素，搭配寬鬆卻俐落的輪廓，營造出兼具舒適感與優雅氣息的線條；鮮明卻克制的色彩運用，則讓酒紅、墨綠、焦糖棕、海軍藍等色調交錯堆疊，展現豐富層次，同時保有法式男裝一貫的沉穩質感。

系列亦融合正裝剪裁、學院風格、運動元素與皮革材質，不同風格相互交織，卻沒有刻意區分正式與休閒，而是以更符合現代生活節奏的方式自由混搭。例如西裝外套搭配運動鞋、皮革外套與高腰西褲並置，或披肩自然披掛於肩上，讓造型散發隨性而不失精緻的氣質。每位模特兒穿著相似單品，卻透過不同搭配展現鮮明個性，也讓服裝不只是伸展台上的造型，而是真正能融入日常生活的衣著。

配件設計同樣延續這樣的理念。多款全新包款以柔軟皮革、大容量輪廓與兼顧收納機能的細節為特色，呼應現代男性對實用性的需求，也展現CELINE更貼近日常生活的設計方向。鞋履方面則迎來品牌首次與Reebok合作，以1980年代經典Freestyle鞋款為藍本重新演繹，保留復古輪廓，同時透過刻意舊化的羊皮皮革、磨損質感與歲月痕跡，營造彷彿陪伴主人多年的穿著效果，成為本季最受矚目的亮點之一。

除了伸展台，大秀現場同樣星光熠熠。其中最受關注的莫過於CELINE品牌大使、防彈少年團（BTS）成員金泰亨（V）現身力挺新任藝術總監。他以酒紅色西裝外套搭配鮮紅色襯衫，高腰寬版長褲搭配棕色皮鞋與大框墨鏡，同色系深淺交錯營造豐富層次，也展現Michael Rider所強調的寬鬆比例與自在穿著精神。復古色彩與從容姿態相互呼應，既呼應本季設計語言，也讓金泰亨再次成為場外攝影師追逐的焦點。

首場男裝系列不難看出，Michael Rider並未試圖以激烈變革推翻CELINE既有風格，而是選擇從經典衣櫥重新出發，以更細膩、更貼近生活的設計語言，重新詮釋品牌精神。服裝少了刻意張揚的裝飾，多了比例、質感與人物性格之間的對話，也讓CELINE在延續法式優雅的同時，展現更加開放、多元且真誠的新面貌。這場首秀不只是新任藝術總監的首次亮相，更象徵CELINE邁向下一個時代的重要起點。

大型圓形亮片裝飾裝飾領可呈現出華麗的搖滾氣息。圖／CELINE提供

層疊的黑色與深藍色以面料搭混搭出層次，呈現出上寬下窄的斗篷輪廓。圖／CELINE提供

OSCAR ISAAK出席CELINE 2027春夏男裝秀。圖／CELINE提供

經典黑色長大衣搭配對比色系繩綁帶。圖／CELINE提供

鮮紅色的方正的短板雙排扣大翻領外套與刻意露出來的撞色內搭嫩黃色襯衫。圖／CELINE提供

寶藍色襯衫搭配U領針織背心的nerdy造型。圖／CELINE提供

亮白色與米色混搭，長褲腰間裝飾花朵。圖／CELINE提供

黑色西裝的羅闊鬆弛，搭配刻意鬆垮的高腰腰帶。圖／CELINE提供

BTS成員、品牌大使金泰亨（V）出席CELINE 2027春夏男裝秀。圖／CELINE提供

BTS成員、品牌大使金泰亨（V）出席CELINE 2027春夏男裝秀。圖／CELINE提供

九分長褲與合身背心搭配CELINE X REEBOK聯名鞋。圖／CELINE提供

引起話題的CELINE X REEBOK聯名鞋。圖／CELINE提供

許多服裝的背後設計都暗藏玄機。圖／CELINE提供

寶和息安紅色針織衫搭配高腰褲型的西裝褲與撞色腰封。圖／CELINE提供

簡單的背心上衣與合身丹寧庫以腰間的鍊墜腰帶做為視覺亮點。圖／CELINE提供

寬鬆的綁帶束腳褲刻意露出褲頭展現不拘束的鬆弛感。圖／CELINE提供