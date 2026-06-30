27春夏巴黎男裝周／金泰亨襯衫沒扣性感搶鏡CELINE！Reebok聯名成話題
CELINE於巴黎發表由新任藝術總監Michael Rider操刀的首場男裝大秀，是他接掌CELINE後歷經數個男女裝混合系列後的首個完整男裝系列，被外界視為品牌未來風格走向的重要指標。相較於近年精品男裝秀偏向戲劇化的敘事方式，Michael Rider沒有急於展現強烈的設計宣言，而是以一封創作信件揭開序幕，透過「Tough & Tender」（剛毅與溫柔）與「Soft and Strong」（柔軟與堅定）兩組看似矛盾卻相互共存的概念，描繪他心目中當代男性的樣貌，也為CELINE開啟嶄新篇章。
Michael Rider在宣言中談及輕裝而行、精簡衣櫥、旅行、音樂、戶外生活，以及始終保持對世界的好奇心。他認為，真正的風格從來不是刻意塑造，而是在時間累積與生活經驗中自然形成，因此服裝不該凌駕於人物，而應成為個性與生活方式的延伸。這樣的設計思維，也呼應近年歐美時尚媒體所關注的趨勢：奢華不再只是華麗裝飾，而是回歸真實穿著與個人風格，讓經典單品重新成為衣櫥核心。
這樣的理念也完整落實於系列設計。Michael Rider重新梳理經典男士衣櫥，以西裝外套、襯衫、針織衫、皮革夾克、背心、丹寧、披肩等日常單品為基礎，透過嶄新的比例與層次搭配，重新詮釋CELINE男裝語彙。高腰長褲成為貫穿全系列的重要元素，搭配寬鬆卻俐落的輪廓，營造出兼具舒適感與優雅氣息的線條；鮮明卻克制的色彩運用，則讓酒紅、墨綠、焦糖棕、海軍藍等色調交錯堆疊，展現豐富層次，同時保有法式男裝一貫的沉穩質感。
系列亦融合正裝剪裁、學院風格、運動元素與皮革材質，不同風格相互交織，卻沒有刻意區分正式與休閒，而是以更符合現代生活節奏的方式自由混搭。例如西裝外套搭配運動鞋、皮革外套與高腰西褲並置，或披肩自然披掛於肩上，讓造型散發隨性而不失精緻的氣質。每位模特兒穿著相似單品，卻透過不同搭配展現鮮明個性，也讓服裝不只是伸展台上的造型，而是真正能融入日常生活的衣著。
配件設計同樣延續這樣的理念。多款全新包款以柔軟皮革、大容量輪廓與兼顧收納機能的細節為特色，呼應現代男性對實用性的需求，也展現CELINE更貼近日常生活的設計方向。鞋履方面則迎來品牌首次與Reebok合作，以1980年代經典Freestyle鞋款為藍本重新演繹，保留復古輪廓，同時透過刻意舊化的羊皮皮革、磨損質感與歲月痕跡，營造彷彿陪伴主人多年的穿著效果，成為本季最受矚目的亮點之一。
除了伸展台，大秀現場同樣星光熠熠。其中最受關注的莫過於CELINE品牌大使、防彈少年團（BTS）成員金泰亨（V）現身力挺新任藝術總監。他以酒紅色西裝外套搭配鮮紅色襯衫，高腰寬版長褲搭配棕色皮鞋與大框墨鏡，同色系深淺交錯營造豐富層次，也展現Michael Rider所強調的寬鬆比例與自在穿著精神。復古色彩與從容姿態相互呼應，既呼應本季設計語言，也讓金泰亨再次成為場外攝影師追逐的焦點。
首場男裝系列不難看出，Michael Rider並未試圖以激烈變革推翻CELINE既有風格，而是選擇從經典衣櫥重新出發，以更細膩、更貼近生活的設計語言，重新詮釋品牌精神。服裝少了刻意張揚的裝飾，多了比例、質感與人物性格之間的對話，也讓CELINE在延續法式優雅的同時，展現更加開放、多元且真誠的新面貌。這場首秀不只是新任藝術總監的首次亮相，更象徵CELINE邁向下一個時代的重要起點。
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