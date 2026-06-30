環球購物中心桃園A19新櫃登場：北台灣首家西松屋、無印良品同步進駐

看好桃園青埔生活圈的發展與人口紅利，環球購物中心Global Mall桃園A19迎來全新櫃位改裝，這次引進兩大日本人氣品牌：日本孕嬰童用品「西松屋」北台灣首間門市，以及「MUJI無印良品」同步進駐，提供在地客更方便的生活居家購物選擇。

Global Mall表示，近年桃園青埔結合住宅、商辦、交通樞紐及大型展演、運動場館等機能，形成兼具生活、休閒與消費機能的新興生活圈，透過持續引進家庭客層與年輕族群需求的品牌，提供更多元的購物選擇。未來也將積極導入親子育兒、生活選物及餐飲娛樂等優質品牌，建構更便利的生活型購物中心。

日本孕嬰童用品品牌西松屋，提供孕婦、嬰幼兒至兒童成長各階段所需商品，以高CP值、實用機能與日本品質受到家長喜愛，館內商品最低119元起，讓家長能以更親民的價格，輕鬆選購育兒用品，滿足家庭日常所需。

同步開幕的MUJI無印良品提供門市男女服飾、童裝、洗沐保養、文具、家具家用品及冷凍食品等多元商品，提供從個人到家庭的一站式生活提案，讓消費者一次購足日常生活所需。

歡慶新店開幕，MUJI無印良品也推出會員限定優惠活動，即日起至7月5日止，在Global Mall桃園A19無印良品門市單筆消費滿1,500元，加贈MUJI無印良品會員點數100。