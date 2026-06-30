星期六下午的放鬆？GUCCI全新Lady Lunetta Chain 慵懶隨身打「包」

社群時代，每個人的心常被一台迷你的數位裝備綁架，這時候你需要走出室外、走入人群或自然，感受真正的放鬆。義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了最新Lady Lunetta Chain鍊帶包，強調結合頂級小牛皮、俐落風格，並將慵懶迷人隨身打「包」。

上周末正式在台灣開賣的GUCCI Lady Lunetta Chain鍊帶包，形同為品牌的Primavera系列開啟了討論聲浪。Lunetta是義大利文，原本的Luna是月亮、而加上字尾etta之後可理解為「小月亮」或是「月光」，同時散發甜美、柔和的意向，也像是這個Lady Lunetta Chain鍊帶包，柔美、可愛，隨身造型。

目前包款共有鏤空Monogram皮革與GG Monogram帆布兩種材質，並同時提供小型、中型款兩種尺寸；其中皮革款採用兼具輕盈和柔軟特色的荷蘭頂級小牛皮，表面並帶有刻意的揉皺紋理。

包款之所以呈現柔軟放鬆的印象，正因為包款陸續經歷了機器定型、滾筒摔軟與刷工多重工序，同時鏤空的GG Logo則是透過雷射鏤空技術成形，搭配上金色鍊結後，呈現如月亮般的柔軟隨興，也像是星期六下午的放鬆、慵懶，海灘遊艇還是城市街道？一包在手、放假心情隨時展開。

Lady Lunetta Chain小牛皮中型款，93,400元。圖／GUCCI提供

Lady Lunetta Chain帆布中型款，78000元。圖／GUCCI提供

GUCCI新款Lady Lunetta Chain包款具有新月形輪廓，帶來如月亮般甜美柔和。圖／GUCCI提供

Lady Lunetta Chain小牛皮小型款，78,000元。圖／GUCCI提供