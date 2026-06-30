聽新聞
0:00 / 0:00
星期六下午的放鬆？GUCCI全新Lady Lunetta Chain 慵懶隨身打「包」
社群時代，每個人的心常被一台迷你的數位裝備綁架，這時候你需要走出室外、走入人群或自然，感受真正的放鬆。義大利精品品牌古馳（GUCCI）發表了最新Lady Lunetta Chain鍊帶包，強調結合頂級小牛皮、俐落風格，並將慵懶迷人隨身打「包」。
上周末正式在台灣開賣的GUCCI Lady Lunetta Chain鍊帶包，形同為品牌的Primavera系列開啟了討論聲浪。Lunetta是義大利文，原本的Luna是月亮、而加上字尾etta之後可理解為「小月亮」或是「月光」，同時散發甜美、柔和的意向，也像是這個Lady Lunetta Chain鍊帶包，柔美、可愛，隨身造型。
目前包款共有鏤空Monogram皮革與GG Monogram帆布兩種材質，並同時提供小型、中型款兩種尺寸；其中皮革款採用兼具輕盈和柔軟特色的荷蘭頂級小牛皮，表面並帶有刻意的揉皺紋理。
包款之所以呈現柔軟放鬆的印象，正因為包款陸續經歷了機器定型、滾筒摔軟與刷工多重工序，同時鏤空的GG Logo則是透過雷射鏤空技術成形，搭配上金色鍊結後，呈現如月亮般的柔軟隨興，也像是星期六下午的放鬆、慵懶，海灘遊艇還是城市街道？一包在手、放假心情隨時展開。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。