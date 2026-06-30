時間也能重新閱讀！卡地亞明日製表人才獎 得獎作品顛覆百年傳統思維

瑞士高級製表向來重視工藝傳承，而擁有近180年歷史的卡地亞（Cartier），除了打造經典時計，也持續投入下一代製表人才的培育。第28屆「卡地亞明日製表人才獎」（Cartier Prize for Watchmaking Talents of Tomorrow）日前於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）卡地亞藝術大師工坊舉行頒獎典禮，今年共有來自法國、瑞士及比利時的11位年輕製表學徒與技術人才獲得表揚，以創新設計重新詮釋時間閱讀方式，展現製表工藝與藝術創意的結合。

卡地亞自1995年設立此獎項，鼓勵年輕製表師跳脫傳統框架，每年皆圍繞特定主題重新設計機芯。今年題目為「重置平衡：以不同方式閱讀與感知時間」，要求參賽者以座鐘機芯為基礎創作，重新思考人們觀看時間的方式。這樣的創作理念，也與卡地亞多年來在神秘鐘（Mystery Clock）、Révélation d'une Panthère、Santos Dumont Rewind及Tank à Guichets等作品中持續探索非傳統顯時方式的精神相互呼應。

今年共有12位決選者進入最終階段，在導師指導下，以三個月、80小時的製作時間完成作品。評審團由骨董鐘表專家Roy Davidoff、卡地亞典藏系列總監Pascale Lepeu、國際鐘表博物館策展人Nathalie Marielloni、高級鐘表基金會副總裁Pascal Ravessoud，以及獨立製表師Kari Voutilainen等人共同評選，最終選出製表學徒組與技術人才組各三位得獎者，一等獎更可獲得進入卡地亞實習的機會。

本屆最受矚目的製表學徒組（Apprentice）首獎，由比利時IATA學院的Aymeric Peters以「Silence Choisi」奪下。作品打破時計必須持續運轉的既定印象，讓指針靜止停留在6點位置，唯有啟動裝置後，指針才瞬間回到正確時間，彷彿時間在沉默中暫停，再重新流動，以詩意方式探討人與時間的關係。另外兩件並列二獎作品同樣充滿巧思。「Nymphéa」將睡蓮化作會隨兩小時週期綻放與閉合的機械裝置，只有花朵盛開時表盤才會顯現，引導觀者放慢步調；「La Dualité Des Opposés」則讓機芯成為主角，顛覆指針與表盤的角色，並以美洲豹造型平衡錘象徵動與靜之間的和諧，展現卡地亞標誌性的美洲豹意象。

技術人才組（Technician）首獎則由法國Arthur Choquet以「Un Instant」獲得，作品融合巴黎奧斯曼建築語彙，透過建築立面與街燈元素，建立時間流逝與城市歷史之間的對話。二獎「Médusée」則讓數字刻度移動、指針保持靜止，營造時計停止運轉的視覺錯覺；三獎「Echo」更完全取消指針與表盤，改以固定間隔響起的鐘聲提示時間，將時間由「看見」轉化為「聽見」，充分展現年輕世代突破既有框架的創意。

值得一提的是，今年頒獎典禮首度移師卡地亞藝術大師工坊舉辦。這座成立於2014年的工坊肩負保存與傳承珍稀工藝使命，將琺瑯、鑲嵌等傳統裝飾工藝與現代製表技術結合，形成兼具歷史底蘊與創新能量的創作基地，也呼應卡地亞持續投入人才培育的理念。

製表學徒組二獎作品，LAYLA SLUYSMANS​的「Nymphéa」。圖／卡地亞提供

製表學徒組首獎作品，比利時IATA學院的Aymeric Peters的「Silence Choisi」。圖／卡地亞提供

技術人才組三獎作品，ADRIEN STEFENELLI​的「Echo」。圖／卡地亞提供

第28屆「卡地亞明日製表人才獎」製表學徒組得獎者與評審。圖／卡地亞提供

技術人才組首獎作品，法國Arthur Choquet的「Un Instant」。圖／卡地亞提供

第28屆「卡地亞明日製表人才獎」技術人才組得獎者與評審。圖／卡地亞提供

技術人才組二獎作品，ADAM DERROCHE的「Médusée」。圖／卡地亞提供

第28屆「卡地亞明日製表人才獎」得獎者與評審合照。圖／卡地亞提供

第28屆「卡地亞明日製表人才獎」主視覺。圖／卡地亞提供