好市多高雄舊店7月2日熄燈！最後營業祭優惠 新店開幕優惠接力登場

美式賣場好市多（Costco）新高雄店將於7月3日正式開幕，象徵好市多在南台灣展店布局進入新階段。隨著營運多年的高雄中華店即將完成階段性任務，好市多也透過舊店最後營業日回饋、新店開幕優惠及新會員活動，串連新舊門市交接，強化在地會員服務與消費體驗。

台灣好市多表示，針對新高雄賣場遷址，推出大高雄地區黑鑽新會員入會好禮；同時，為兼顧開幕期間的人潮與車流管理，開幕優惠將採分階段推出，活動將持續至8月30日止。此外，舊址高雄店將於7月2日迎來最後營業日，當天將推出多項商品限時優惠，為舊店留下美好回憶。

好市多高雄中華店多年來為南台灣重要量販據點，陪伴高雄會員累積深厚消費記憶。隨著新高雄店啟用在即，近期不少會員回到中華店採買，也讓舊店最後營業階段帶動一波回訪人潮。

新高雄店7月3日正式登場後，將承接原有會員服務需求，並透過賣場空間、停車動線與服務機能升級，提升南高雄消費便利性。相較舊店，新店具備更完整的賣場規劃，，可望滿足會員一次購足、家庭採買與車輛補給等多元需求，進一步深化好市多在高雄市場的營運能量。

在會員經營方面，好市多此次配合新店開幕推出新會員與黑鑽卡相關優惠，包括商品券、購物袋、保冷袋兌換及會員費折抵等活動，藉由實質回饋吸引新會員加入，也鼓勵既有會員升級服務。相關優惠自開幕前即於高雄地區啟動，並延續至8月底，讓會員不必集中於開幕首日前往，也有助於分散消費人潮。

好市多近年持續強化會員制度經營，透過黑鑽會員權益、回饋機制及限定優惠，提升顧客黏著度與消費頻率。此次新高雄店開幕優惠，除創造展店話題，也具有會員招募與升級導流效果，反映量販通路在展店之外，更重視長期會員價值與回購動能。

面對大型賣場開幕可能帶來的人潮與車流，好市多此次採取分階段優惠安排，將部分活動延續至8月底，並搭配舊店最後營業日回饋、新店開幕活動與後續會員優惠，降低單日尖峰壓力。此一做法有助於兼顧購物秩序、交通動線與顧客體驗，也顯示業者在新店啟用過程中，除追求開幕聲量，更重視長期營運品質。

通路業者觀察，高雄作為南台灣核心消費市場，家庭採買、會員制量販與大型停車需求穩定，新高雄店啟用後，可望帶動周邊商圈人流及會員消費動能。對好市多而言，新店不僅是門市搬遷，更是南部市場服務升級與品牌經營深化的重要布局。

隨著7月2日中華店最後營業日感謝回饋、7月3日新高雄店正式開幕，好市多高雄市場將完成新舊交接。從展店布局、會員優惠到分流安排，可看出好市多持續以會員為核心，透過實質回饋與賣場服務升級，延續在地情感連結，並為南台灣消費市場開啟新篇章。