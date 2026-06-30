蜘蛛人來了！大稻埕煙火節…2場20分鐘「煙火X無人機」燈光秀

「2026大稻埕夏日節」7月25至8月15日在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場。北市觀光傳播局今天表示，今年活動與國際超人氣巨星「蜘蛛人」合作，跨界打造夏日焦點，將帶來2場20分鐘「煙火×無人機」燈光秀，蜘蛛人將與台北意象以無人機展演呈現，搭配璀璨煙火完美交織。

另外，活動還有8分鐘平日煙火秀、及永樂廣場舉辦的音樂會，邀民眾到台北參與這場夏日盛典。

北市觀傳局長余祥表示，大稻埕夏日節是台北具指標性的夏日活動，今年活動再升級，首度推出「國際IP×煙火×無人機」展演，將在7月25日開幕及8月15日壓軸場晚間8時登場，由無人機展演搭配煙火秀，為觀眾帶來總長20分鐘的夜空饗宴，屆時蜘蛛人將搭配原版電影配樂穿梭，與台北城市意象共同點亮夜空。

余祥表示，另外8月5日晚間8時登場的平日主題煙火也非常精彩，施放時長由往年的6分鐘大幅加碼至8分鐘，以「創意、工藝、浪漫」三大主軸，結合造型煙火、交叉扇形煙火、工藝級八重芯煙火，展現「一發煙火、層層綻放」的藝術效果，以及長滯空垂柳煙火，為民眾帶來耳目一新的煙火觀賞體驗。

每場煙火秀都有搭配音樂表演，今年邀請溫蒂漫步、甜約翰Sweet John等多組金曲級與超人氣音樂人接力登台，8月1日下午則在永樂廣場推出在地音樂盛宴及IP活動，為大稻埕舊城區注入潮流活力。

不僅夏日節活動豐富，蜘蛛人還將以各種形式現身大稻埕！觀傳局預告，活動現場及迪化街區將設置多處裝置亮點，包括9米巨型蜘蛛人氣偶、全長180公尺主題水岸光廊等，更打造結合大稻埕復古建築與在地元素的「復古顛倒屋」互動裝置，讓民眾打破地心引力，在熟悉的街景中體驗大銀幕英雄的夏日魅力。

搭配蜘蛛人最新電影即將上映，觀傳局表示，電影主角湯姆．霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）及雅各布．貝塔隆（Jacob Batalon）更特別為大稻埕夏日節錄製專屬影片為活動暖身宣傳，影片將在多元管道中亮相，成為夏日節宣傳的彩蛋。

觀傳局也提醒，煙火施放及無人機燈光展演預期將有大量人潮參與，呼籲民眾利用大眾交通運輸工具前往，並請用路人及當地居民留意活動日交管資訊。