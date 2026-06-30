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長榮航空「小小空服出任務」 7月4日起松菸快閃登場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空將於7月4日、5日兩天在松山文創園區三號倉庫舉辦期間限定「長榮小小空服出任務」快閃活動，免費開放民眾前來參與。圖／長榮航空提供
長榮航空將於7月4日、5日兩天在松山文創園區三號倉庫舉辦期間限定「長榮小小空服出任務」快閃活動，免費開放民眾前來參與。圖／長榮航空提供

長榮航空推出親子航空體驗活動，將於7月4日至5日上午10時至下午6時，在台北松山文創園區3號倉庫舉辦期間限定「長榮小小空服出任務」快閃活動，免費開放民眾參與。超人氣「長榮小小空服營」也將於4日開放報名，邀請大小朋友透過互動體驗認識航空產業。

長榮航空表示，此次活動以「安全、服務、永續教育」為主軸，將深受親子喜愛的「長榮小小空服營－聯萌總動員」部分課程搬進展場，讓民眾搶先體驗空服員訓練內容。現場也會同步展示皇璽桂冠艙Maison Kitsuné聯名過夜包、豪華經濟艙HUNTER聯名過夜包等機上備品，並規劃飛安體驗、機上廣播、永續知識、航線探索、機隊介紹、童趣繪畫及拍照打卡等互動關卡。

長榮航空指出，完成闖關後，可隨機獲得飛機與小小空服員壓克力吊飾、空服員造型貼紙、隔熱墊、資料夾及空服小熊造型盲盒等限量紀念品；現場拍照打卡分享，還可獲贈品牌環保購物袋，數量有限、送完為止。

此外，備受歡迎的「長榮小小空服營」將於7月4日上午9時起至7月15日開放報名，7月22日公布錄取名單。活動將於長榮航空南崁訓練中心舉辦，共設8月7日、11日及14日三梯次，透過專業課程帶領孩子體驗空服員工作內容，深入認識航空產業。家長與孩童皆為長榮航空無限萬哩遊會員即可免費報名，報名及活動資訊可透過長榮航空LINE官方帳號查詢。

完成闖關任務後，有機會獲得飛機與小小空服員雙圖壓克力吊飾、空服員造型貼紙、男女空服小熊造型盲盒等限量紀念品。圖／長榮航空提供
完成闖關任務後，有機會獲得飛機與小小空服員雙圖壓克力吊飾、空服員造型貼紙、男女空服小熊造型盲盒等限量紀念品。圖／長榮航空提供

「長榮小小空服出任務」快閃活動將於7月4日、5日舉行，免費開放民眾前來參與。圖／長榮航空提供
「長榮小小空服出任務」快閃活動將於7月4日、5日舉行，免費開放民眾前來參與。圖／長榮航空提供

長榮航空 長榮 空服員

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