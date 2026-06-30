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星享道酒店集團攜手萬豪國際 打造中部首家雅樂軒酒店

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中福華大飯店16樓海華樓7月1日至7月31日推出「福華．粵之巔」客座饗宴。圖／福華大飯店提供
台中福華大飯店16樓海華樓7月1日至7月31日推出「福華．粵之巔」客座饗宴。圖／福華大飯店提供

星享道酒店集團宣布與萬豪國際集團展開品牌合作，旗下星享道酒店將於今年第三季更名為「台中星享道雅樂軒酒店」，這不僅是萬豪國際旗下雅樂軒品牌首度進駐中台灣，也為台中國際旅宿市場注入全新動能。

隨著台中轉運站、台中國際會展中心、綠美圖及台中大巨蛋等重大建設陸續到位，城市發展與國際交流日益蓬勃，商務與觀光旅運需求持續成長。星享道酒店看好大台中發展，攜手萬豪國際，透過全球品牌資源、共同迎接來自世界各地的旅客，同步提升台中的國際觀光的服務價值。

為了迎接品牌合作盛事，星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」特別推出七月限定優惠，平日中午同行有60歲以上樂齡族，享全桌7折；軍公教憑證打卡享午間7折、晚餐8折及假日9折。

暑假期間，台中福華大飯店16樓海華樓7月1日至7月31日推出「福華．粵之巔」客座饗宴，特別邀請台北福華大飯店行政副總主廚葉晉誠率領珍珠坊團隊南下，攜手海華樓副主廚江俊諺共同獻藝。此次推出七道式限定套餐，更有「春風如意腸」、「黑金鮮蝦餃」、「黑金奶皇包」及「西杏芋泥捲」等經典品項同步登場。

星享道酒店集團宣布與萬豪國際集團展開品牌合作，旗下星享道酒店將於今年第三季更名為「台中星享道雅樂軒酒店」。圖／星享道酒店集團提供
星享道酒店集團宣布與萬豪國際集團展開品牌合作，旗下星享道酒店將於今年第三季更名為「台中星享道雅樂軒酒店」。圖／星享道酒店集團提供

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