茶湯會21周年慶攜手日本花藝美學品牌聯名 加碼抽沖繩雙人來回機票

茶湯會21周年慶將於7月1日正式展開，以「花漾．綻放We Bloom together」為主題，接力集團品牌春水堂，共同攜手日本花藝美學品牌plantica推出聯名企劃。茶湯會同步推出「花開綻放」抽獎活動，最大獎可獲得台北－沖繩雙人來回機票。

此次周年慶，台灣門市推出玫瑰醋系列新品、六款聯名杯、花漾轉轉袋及聯名小燈箱等限定周邊；玫瑰醋系列新品開賣首五日享第二杯75折優惠，北中南也打造茶湯會×plantica限定聯名門市。

此外，茶湯會全球門市也共同參與此次聯名企劃，推出限定杯身及各具特色玫瑰系列飲品，串連全球茶友一起「花漾．綻放」。

茶湯會同時宣布，今年品牌海外展店持續佈局中，下半年美國加州以及泰國曼谷都將有茶湯會門市(TP TEA)新開幕，讓更多海外好朋友感受茶湯會「以茶會友」的品牌精神與好茶的魅力。

傳承同集團春水堂的調茶技術，茶湯會迎來品牌21周年，攜手日本花藝美學品牌plantica展開聯名合作，包括：在台灣推出玫瑰醋系列聯名新品、杯身及周邊商品，透過結合生活中的花藝美學與飲品體驗，希望為茶友帶來更多日常中的花漾美好，也象徵茶湯會將持續陪伴茶友自在綻放、走向花路的美好祝福。

日本花藝設計品牌plantica擅長以花為媒介，創造豐富的視覺體驗。plantica由花道家木村貴史老師創立，融合擁有600年歷史的日本花藝美學，以及西方插花藝術。

台灣門市茶湯會x plantica兩款聯名玫瑰醋系列飲品7月1日正式登場，選用大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，酸甜風味揉合花漾馨香，是盛夏消暑解膩的醋飲首選。

其中「四季春玫瑰醋飲」擁有玫瑰淡雅花香，搭配四季春茶的清爽茶韻，風味柔酸順口。而「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，除了玫瑰花香再添加荔枝馥郁果香，富有更多酸甜風味層次。

聯名玫瑰醋系列新品7月1日至7月5日規劃新品上市優惠，在茶湯會門市購買「玫瑰醋系列」新品，第二杯享75折優惠，每人限購兩組。

「We Bloom together！」全球茶湯會門市，包括美國、泰國、新加坡等，也同步參與此次plantica聯名企劃，依海外消費喜好，7月1日起也推出不同的玫瑰系列飲品，包括有玫瑰拿鐵、玫瑰冰茶等，以及海外限定聯名杯身。

聯名玫瑰醋系列新品7月1至7月5日規劃新品上市優惠。業者提供