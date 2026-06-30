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好市多高雄新店周五開幕遇2大活動恐塞爆…警公布交管嚴陣以待

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄夢時代周末辦啤酒節活動，警方今發表交通管制措施。記者林保光／翻攝
高雄夢時代周末辦啤酒節活動，警方今發表交通管制措施。記者林保光／翻攝

好市多新高雄店7月3日開幕，高雄市前鎮區7月3日至5日又逢夢時代啤酒節，以及在高雄展覽館「耶和華見證人國際大會」，3大活動地點相近，預估將湧入大量人車，前鎮警分局今天公布交通疏導及管制措施，呼籲民眾多利用捷運、輕軌等大眾運輸工具，避免塞車。

前鎮警分局表示，3場活動地點集中在成功二路及中華五路周邊，屆時將加派警力及義交疏導交通，並於成功二路實施交通管制，包括南往北車流禁止左轉忠勤路及智科路，請駕駛人依照現場指揮及建議動線行駛。

警方表示，7月3日好市多新高雄店開幕，前往好市多新高雄店的車輛，建議由成功二路右轉智科路、復興三路接復興四路再轉智科路，或由復興三路左轉成功二路，再右轉忠勤路進入基地。

據了解，耶和華見證人國際大會主辦單位有百輛遊覽車前往高雄展覽館，遊覽車停放高雄港21號碼頭停車場及新光停車場，可能造成交通壅塞，警方請自行開車參加這項活動的民眾，可由成功二路、新光路口沿成功二路南下，依指示進入展覽館停車區，並注意禮讓輕軌優先通行。

夢時代啤酒節方面，主辦單位僅提供機車臨時停車場，警方建議開車民眾避開成功二路（新光路至正勤路）路段，改走中華五路或中山三路，再由時代大道前往夢時代及凱旋路周邊停車場，也可將車輛停放在捷運、輕軌沿線停車場後轉乘大眾運輸。

前鎮警分局長黃元民表示，因3場活動時間重疊，周邊道路將視車流狀況實施彈性交通管制，請駕駛人減速慢行、配合警方及義交指揮，並建議民眾優先搭乘捷運、輕軌等大眾運輸工具，以降低交通壅塞，共同維護行車安全與交通順暢。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄警方今天發布7月3日至5日3項活動的交管措施。圖／警方提供
高雄警方今天發布7月3日至5日3項活動的交管措施。圖／警方提供

高雄警方今天發布7月3日至5日3項活動的交管措施。圖／警方提供
高雄警方今天發布7月3日至5日3項活動的交管措施。圖／警方提供

高雄警方今天發布7月3日至5日3項活動的交管措施。圖／警方提供
高雄警方今天發布7月3日至5日3項活動的交管措施。圖／警方提供

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