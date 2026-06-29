2026台灣設計展9月登場 主視覺今亮相超吸睛

「2026台灣設計展」主視覺今正式亮相，策展主題定名「桃園流 TAOYUAN in FLOW」，並推出以拉拉山水蜜桃結合飛機起落架為靈感的主題角色「Flowmomo」。市長張善政表示，桃園承辦這次設計展是榮耀也是挑戰，市府會把握籌辦契機，以設計力提升城市環境與公共空間品質，展現桃園兼具創新活力與人文底蘊的城市風貌。

「2026台灣設計展」將於9月24日至10月11日登場，為期18天，以青埔、中壢為雙主展區。張善政指出，這次以「桃園流」為核心，從人才流動、交通匯流、產業發展到文化交流，結合埤塘水文、科技創新與多元文化，呈現桃園持續流動、成長的城市精神；市府也同步推動公共空間、老舊街區及市容景觀改善，把美學導入公共建設與社區再造，藉設計展帶動城市整體升級。

這次主題角色與主視覺，由明道工作室李明道、優仕創意創意總監李宜軒跨世代合作，再加上稜本設計設計總監王俊博、空集設計導演鄭凱文等動態設計團隊，以活潑生動的方式詮釋桃園特色。

李明道分享，「Flowmomo」靈感來自拉拉山水蜜桃與飛機起落架的結合，象徵桃園的航空門戶角色與創意自由流動，未來會透過展覽宣傳及周邊商品，成為代表台灣設計展和桃園的重要角色。李宜軒則說明，主視覺以「流動、流通、匯流、潮流」為概念，運用藍、粉雙色系，把埤塘、人流、物流、國際航線及多元文化轉化為流線視覺符號。

台灣設計研究院院長張基義說，台灣設計展邁入第23屆，今年首度落腳桃園，將以「流動、匯聚、交流、創新」為核心，展現桃園作為國門、產業重鎮與創新城市的能量。

市府表示，本次主展場包括桃園會展中心、市立圖書館青埔智慧科技分館及中原文創園區，並串聯桃園市立美術館戶外空間、兒童美術館、橫山書法藝術館、原民展區及大溪木藝生態博物館等5大衛星展區，規畫16項主題展覽，逾百組設計團隊參與，屆時歡迎民眾一起觀賞。