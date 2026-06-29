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Onitsuka Tiger鬼塚虎全新「芭蕾風鞋款」GYMNARINA雙重性格一次擁有

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新綁帶式芭蕾風鞋款「GYMNARINA」。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新綁帶式芭蕾風鞋款「GYMNARINA」。圖／Onitsuka Tiger提供

隨著運動時尚日常化，「運動鞋混血風潮」也正踩在時尚浪尖上，現在，運動鞋與時裝鞋不再有明顯界線，紛紛推出融合芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋、皮鞋等「一半優雅、一半街頭」的混血設計。

Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新綁帶式芭蕾風鞋款「GYMNARINA」(發音為 jim-nah -ree -nah)，nah),以以優雅纖巧的輪廓結合品牌標誌性設計語彙，展現輕盈且富現代感的時尚風格。

「GYMNARINA」汲取芭蕾舞鞋的設計靈感，以修長俐落的鞋身線條結合Onitsuka Tige經典鞋款「MEXICO 66」的細節，後跟交叉設計搭配品牌經典虎爪紋細節勾勒出招牌視覺印象。

鞋面採用柔軟皮革製成，細膩觸感提升整體穿著腳感，彈性抓皺設計則帶來溫柔貼合的包覆感。結合兼具穩定性與靈活度的鞋底結構，主打長時間穿著也能支撐雙足的自然律動與舒適步伐。

鞋款配有兩款不同風格的鞋帶，包含金屬飾頭平織鞋帶與緞面鞋帶兩種選擇，可依穿搭風格或不同場合自由替換，分別展現俐落率性或柔美精緻，一雙穿出雙面表情。GYMNARINA共有黑色、藍色、紅色、銀色、玫瑰金共5色，每雙建議售價4,280元。

「GYMNARINA」汲取芭蕾舞鞋的設計靈感，以修長俐落的鞋身線條結合Onitsuka Tige經典鞋款「MEXICO 66」的細節。圖／Onitsuka Tiger提供
「GYMNARINA」汲取芭蕾舞鞋的設計靈感，以修長俐落的鞋身線條結合Onitsuka Tige經典鞋款「MEXICO 66」的細節。圖／Onitsuka Tiger提供

「GYMNARINA」汲取芭蕾舞鞋的設計靈感，以修長俐落的鞋身線條結合Onitsuka Tige經典鞋款「MEXICO 66」的細節。圖／Onitsuka Tiger提供
「GYMNARINA」汲取芭蕾舞鞋的設計靈感，以修長俐落的鞋身線條結合Onitsuka Tige經典鞋款「MEXICO 66」的細節。圖／Onitsuka Tiger提供

GYMNARINA鞋款，黑色、藍色、紅色，建議售價4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
GYMNARINA鞋款，黑色、藍色、紅色，建議售價4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

GYMNARINA鞋款，銀色、玫瑰金，建議售價4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
GYMNARINA鞋款，銀色、玫瑰金，建議售價4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

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