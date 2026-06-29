旭集台中店開放訂位秒殺！每分鐘湧10萬筆流量 電話被打爆

饗賓集團旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」台中大遠百店將於7月9日開幕，未演先轟動，早已在社群累積超高討論度。29日開放訂位後更掀起搶訂潮，不僅線上訂位名額快速被掃空，電話更被大量訂位需求塞爆，宛如熱門演唱會開賣瞬間。

據了解，截至今日中午12時，旭集訂席中心每分鐘進線量逼近百通；網路訂位每分鐘更湧入約10萬筆流量，瞬間大量人潮導致部分民眾需線上排隊等候，最長約15分鐘才能進入訂位頁面。至中午12時止，正餐時段已全數額滿，下午茶時段也已達約7成滿；完成訂位後10分鐘內完成付款的比例高達八成，顯示消費者訂位意願相當高，也反映市場對台中旭集開幕的高度期待。

旭集台中大遠百店位於台中大遠百南棟8樓，店裝概念以「浮世・盛世」為主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，打造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。品牌主打日式料理與多元餐檯體驗，包括握壽司、刺身、燒物、炸物、和食小鉢、甜點等品項，過去在北部與高雄市場已累積穩定口碑。

餐飲市場觀察，台中近年高端聚餐、家庭聚會、商務餐敘與節慶宴客需求持續升溫，加上大型百貨商場具備穩定人流與消費力，讓高端Buffet成為各大餐飲集團布局重點。旭集選在台中大遠百展店，不僅補足饗賓集團在中部高端日式Buffet市場的版圖，也可望透過百貨商圈聚客效應，帶動新一波餐飲消費話題。