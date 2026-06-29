四部國際獲獎VR鉅作一次看！VR《奇幻沉浸懼》7月16日登場

當恐懼不再只是觀看，而是親身墜入其中，VR將如何重新定義感官體驗？由聯合數位文創打造的Fun VR劇院，將於7月16日至8月30日推出暑期限定、充滿異界色彩的沉浸式體驗『VR《奇幻沉浸懼》』。節目精選四部曾入選國際重要影展、備受全球VR觀眾讚譽的沉浸式作品：《農神吞噬其子》（Saturnism）、《迷幻死藤水》（Ayahuasca–Kosmik Journey）、《Ｂ級訃聞》（An Obituary）及《意識超展開》（Strands of Mind），透過360度全景影像與空間聲響設計，帶領觀眾踏上一場橫跨神話、怪談、靈性幻境與內在意識的感官朝聖之旅。

本次影展以「懼」為核心概念，探索人類面對未知時最原始的情緒反應。不同於傳統電影僅以旁觀者角度觀看故事，『VR《奇幻沉浸懼》』體驗讓觀眾化身角色甚至成為故事的一部分，在虛實交錯的沉浸世界中直面恐懼。那些潛藏於集體神話、精神夢魘、宗教儀式與內在意識深處的想像，將以最具體、最貼身的方式呈現在眼前。

節目將於7月2日中午起至7月21日止，開賣預售限時優惠500元，前200位入場民眾還可獲得限量造型紋身貼紙，打卡及填寫問卷再贈限量”天然倒流香塔（百年香柏）” ，贈品數量有限，贈完為止，詳細節目資訊敬請至官網公告為主。

改編自西班牙藝術大師法蘭西斯科．哥雅晚年的經典名作《農神吞噬其子》，作品以VR重構哥雅著名的「黑色繪畫」宇宙。圖／聯合數位文創 提供

《農神吞噬其子》（Saturnism）

改編自西方藝術史上象徵極具狂暴張力與黑暗美學之經典名作

《農神吞噬其子》改編自西班牙藝術大師法蘭西斯科．哥雅晚年的經典名作《農神吞噬其子》，作品以VR重構哥雅著名的「黑色繪畫」宇宙。觀眾將不再只是凝視畫作，而是親身步入其陰鬱而瘋狂的精神世界。透過具象化經典畫作，將權力、暴力與恐懼的象徵意涵化為可具體感知的場域，重現畫家晚年面對政治壓迫、疾病與孤獨時所凝聚出的極致黑暗美學。作品曾入選翠貝卡影展與安錫動畫影展，被譽為西洋藝術與VR媒介結合的重要代表作之一。

《迷幻死藤水》（Ayahuasca–Kosmik Journey）

薩滿幻視之作-取材秘魯亞馬遜流域「死藤水」千年儀式

《迷幻死藤水》則帶來截然不同的感官旅程。作品取材自秘魯亞馬遜流域Shipibo族的薩滿文化，導演根據親身參與死藤水儀式的經驗創作，透過VR重現意識擴張與靈性探索的過程。觀眾將在薩滿吟唱聲中穿越層層幻象，體驗如同宇宙漫遊般的感知震盪。自2019年首映以來，本作已巡迴超過80個國際影展及30餘個展覽場館，被視為近年最具代表性的靈性VR作品之一。曾於高雄電影節造成轟動，更被觀眾形容為「不用任何致幻物質，也能親身感受迷幻世界」。

來自韓國的《Ｂ級訃聞》則將觀眾帶入瀰漫詭異氛圍的驚悚怪談。作品靈感源自2015年韓美軍事基地炭疽菌事件，並結合韓國民間恐怖傳說重新創作。圖／聯合數位文創 提供

《Ｂ級訃聞》（An Obituary）

取材真實生物危機事件，體驗多重視角大逃殺

來自韓國的《Ｂ級訃聞》則將觀眾帶入瀰漫詭異氛圍的驚悚怪談。作品靈感源自2015年韓美軍事基地炭疽菌事件，並結合韓國民間恐怖傳說重新創作。故事描述一名男子前往深山參加友人喪禮，卻在濃霧籠罩的古老韓屋中逐漸察覺異樣。透過第一人稱視角與精準的聲音方位設計，觀眾將與主角共同經歷一場令人窒息的逃亡歷程。作品巧妙運用「背後是否有東西」的心理暗示，展現VR媒介在恐怖敘事上的獨特魅力，也因此成為亞洲VR驚悚作品的經典之作。

《意識超展開》（Strands of Mind）

國際盛譽ＶＲ動畫神作-吞噬自我的意識幻想曲

《意識超展開》則是一場深入生命本質與內在世界的哲學探索。這部榮獲加拿大渥太華國際動畫影展最佳VR獎、並入選坎城XR、翠貝卡影展、安錫動畫影展等多項國際重要展會的作品，被譽為「VR動畫神作」。導演以超現實視覺風格構築出介於人體神經系統與自然生態之間的奇異空間，將觀眾帶入血管般盤根錯節的叢林深處。當雷鳴與心跳同步、閃電與神經共振，生命、自然與意識的界線逐漸消融，引導觀眾重新思考自我與世界的關係。

《奇幻沉浸懼》不只是一次VR觀影體驗，更是一場關於感知、恐懼與想像力的探索實驗。四部風格迥異的作品共同展現VR媒介獨有的敘事力量，讓觀眾不再只是觀看故事，而是親身進入故事之中，在未知與奇幻交織的世界裡，展開一場難以忘懷的沉浸旅程。VR《奇幻沉浸懼》限時超值預售票500元將於7/2在udn售票網（ https://reurl.cc/4lZqbR ）開賣， 7/1以前至「Fun VR劇院」社群貼文完成指定留言，將獲得限量「異界先行票」折扣碼，享全檔期最低票價480元優惠，邀請觀眾一同參與這趟充滿神秘、未知、恐懼的VR之旅！

【節目資訊】

活動名稱｜VR《奇幻沉浸懼》

放映日期｜2026年7月16日至8月30日（每週四至週日）

放映地點｜Fun VR劇院（臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓、原公館東南亞戲院）

購票連結｜udn售票網 https://reurl.cc/4lZqbR

客服專線｜ 02-2649-1688（每日09:00-18:00）

主辦單位｜聯合數位文創

授權單位｜diversion