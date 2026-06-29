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500碗2026／仕高利達小吃派對登場 攜手潮吧跨界玩轉新台味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
仕高利達攜手信義區潮流酒吧Marquee，共同打造兩款市集限定特調——「視野啡凡」（左）與「仕日冰茶」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達攜手信義區潮流酒吧Marquee，共同打造兩款市集限定特調——「視野啡凡」（左）與「仕日冰茶」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長期陪伴台灣消費者的仕高利達蘇格蘭威士忌，以品牌「視野與眾不同」精神為核心，持續以貼近生活的方式，探索威士忌更多可能。為進一步帶來令人耳目一新的風味體驗，仕高利達蘇格蘭威士忌首度進駐「500碗小吃派對市集」，將蘇格蘭風土完美融入台味庶民小吃，開啟一場舌尖上的跨界風味嘉年華。

在2026「500碗小吃派對市集」台北場活動中，仕高利達攜手信義區潮流酒吧Marquee，共同打造兩款市集限定特調——「仕日冰茶」與「視野啡凡」，以威士忌為基底，悉心打造出令人驚豔的潮流台味。

「仕日冰茶」選用仕高利達金雪莉，融合金桔、紅葡萄柚、高山綠茶、瓜拿納萃取酸與蘇打等元素，將威士忌原有的蜜餞香氣與橡木桶韻味，結合果香酸甜與茶韻清新，搭配上細緻氣泡感，成為適合盛夏飲用的爽朗風味。這種「高酸度、帶茶香、有氣泡、尾韻清爽」的調酒設定，簡直是台灣小吃的神級解膩隊友！

另一款「視野啡凡」，則以仕高利達12年為核心，加入冷萃咖啡、太妃糖、蘇打、黑莓泡沫與粉紅胡椒，透過咖啡香氣與雪莉桶熟成風味交織，呈現濃郁卻輕盈的現代威士忌調酒層次。黑莓泡沫帶來莓果酸甜，粉紅胡椒則增添細緻辛香，為整體風味注入更鮮明的感官變化。

這款「重烘焙、帶有可可、堅果、焙烤香、尾韻微辛辣且酸甜」的咖啡調酒，在台灣小吃的搭配上，最適合挑戰「重醬香、碳烤、油脂感飽滿」或「帶有藥膳、甜鹹、煙燻感」的成熟系美味。

除了創意調酒體驗，仕高利達本次特別攜手台北人氣麻辣鍋品牌鼎旺，進行餐酒搭配合。活動現場購買鼎旺「鴨血豆腐＋鳳爪」餐點，即可兌換仕高利達限定調酒「仕日冰茶」乙杯。

讓消費者在享受台灣經典美食的同時，也能感受威士忌跨界搭配帶來的新鮮樂趣。仕高利達將持續以開放視角探索威士忌文化，讓每一次相聚，都能發現更多與眾不同的風味可能。

活動現場追蹤品牌官方IG，即享市集限定特調優惠價。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動現場追蹤品牌官方IG，即享市集限定特調優惠價。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達將持續以開放視角探索威士忌文化，讓每一次相聚，都能發現更多與眾不同的風味可能。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達將持續以開放視角探索威士忌文化，讓每一次相聚，都能發現更多與眾不同的風味可能。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

市集限定特調「視野啡凡」以仕高利達12年為核心，頂層特別打入黑莓泡沫帶來莓果酸甜，為整體風味注入更鮮明的感官變化。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
市集限定特調「視野啡凡」以仕高利達12年為核心，頂層特別打入黑莓泡沫帶來莓果酸甜，為整體風味注入更鮮明的感官變化。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達金雪莉（左）與仕高利達12年，雙雙為民眾開啟舌尖上的跨界風味嘉年華。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達金雪莉（左）與仕高利達12年，雙雙為民眾開啟舌尖上的跨界風味嘉年華。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

市集限定特調「仕日冰茶」以仕高利達金雪莉結合高山綠茶與清新蘇打，是台灣小吃的神級解膩隊友。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
市集限定特調「仕日冰茶」以仕高利達金雪莉結合高山綠茶與清新蘇打，是台灣小吃的神級解膩隊友。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達蘇格蘭威士忌首度進駐「500碗小吃派對市集」，將蘇格蘭風土完美融入台味庶民小吃。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達蘇格蘭威士忌首度進駐「500碗小吃派對市集」，將蘇格蘭風土完美融入台味庶民小吃。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達以品牌「視野與眾不同」精神為核心，持續以貼近生活的方式，探索威士忌更多可能。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達以品牌「視野與眾不同」精神為核心，持續以貼近生活的方式，探索威士忌更多可能。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達市集限定特調讓消費者在享受台灣經典美食的同時，也能感受威士忌跨界搭配帶來的新鮮樂趣。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達市集限定特調讓消費者在享受台灣經典美食的同時，也能感受威士忌跨界搭配帶來的新鮮樂趣。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗 蘇格蘭 信義區

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