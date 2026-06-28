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500碗2026／最強小吃市集狂吸3萬人！高雄場7月11日接力開吃

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500碗2026／最強小吃市集「狂吸3萬人」到場！高雄場7月11日接力開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為期3日的2026「500碗小吃派對市集」，在6月28日劃下完美句點。圖／500輯攝影團隊提供
為期3日的2026「500碗小吃派對市集」，在6月28日劃下完美句點。圖／500輯攝影團隊提供

2026「500碗小吃派對市集」首度在台北高雄兩地舉行雙城巡迴，為期3日的台北場在6月28日迎來活動最後一日，許多民眾都趁著天氣轉晴的時刻到現場搶購人氣小吃，包括迪記法式豬舌飯、開囍滷肉專賣店等店家，不僅湧現長長的排隊人龍，更出現供不應求、提早完售的盛況。活動3日共計吸引近3萬人次，展現台灣小吃的強大吸引力。

2026「500碗小吃派對市集」自6月26日至6月28日期間於西門紅樓戶外廣場登場，現場集結來自全台各地的十餘間人氣小吃品牌，其中更包含多間甫獲得2026《500碗》肯定的知名店家。活動最後一日，來自高雄，首度北上擺攤的「迪記法式豬舌包」持續保持超高人氣，現場排隊人潮甚至綿延至會場之外，200份招牌碳烤豬舌在短短2小時就銷售一空。業者表示，沒有想到購買人潮竟超過高雄本店，十分感謝大家的支持，甚至輾轉聽說有人給予「豬舌好吃到失去自我！」的高度評價，讓人感到非常開心。

獲得2碗的「開囍滷肉專賣店」業者也表示，市集現場人潮比想像中更多，已經緊急增加備料，但在最後一日連煮4鍋米飯仍不夠賣，再次感謝評審與消費者的支持，未來會繼續努力，發揮台灣小吃的魅力。三度參與的「台中租界炭火蝦飯」業者則表示，「500碗小吃派對市集」已經是全台指標性的市集，希望透過活動，能讓民眾可以持續品嚐到具有台中特色的炭火蝦飯。

除此之外，成功入選「2026 亞太50 Top Pizza」的「Gino Pizza」，本次特別將烤爐帶至現場，提供世界冠軍無花果披薩、羅馬燉牛肚包等餐點。主廚表示，希望藉由經典的拿坡里料理，在台北復刻出道地的義式街頭小吃文化。首次出攤的老字號鐵板燒「犇」，同樣直接在現場架設鐵板，供應多樣化的佳餚，業者表示，雖然氣候偶不穩定，但現場仍有大批人潮，尤其「安格斯牛小排」、「松露滑蛋燒肉菠蘿包雙重奏」最受歡迎。

為期3日的「500碗小吃派對市集」共計吸引近3萬人次，為去年人次的2倍。除了台灣民眾之外，更有許多來自日本、韓國、東南亞的觀光客前來參與、品嚐寶島小吃。絡繹不絕的人潮，連帶也成功提升西門紅樓的進場參觀人次，為本屆市集增添一股人文深度。

除了豐富的小吃之外，今年市集更加入文創周邊元素，讓民眾盡情展現對於台灣小吃的熱愛。其中台北場限量100份的「500碗吃貨禮包」全部完售，7月11日至12日舉辦的高雄場，也將販售限量100份的「500碗吃貨禮包」，內含鼎旺麻辣鍋雞爪乙份、永香鹽水雞乙份、500碗托特包與磁吸小燈牌，特價399元，托特包與小燈牌也有單獨販售；同樣「集碗挑戰」同樣在高雄場再度推出，消費3攤小吃攤位可集3碗，再於指定品牌參加攤位活動集滿2碗，有機會抽中超棒好禮與現場小吃攤位的限定組合。

60年老店「源慶鮮蚵」在市集現場帶來鮮甜美味的湯品與料理。圖／500輯攝影團隊提供
60年老店「源慶鮮蚵」在市集現場帶來鮮甜美味的湯品與料理。圖／500輯攝影團隊提供

「Gino Pizza」在市集現場復刻出道地的義式街頭小吃文化。圖／500輯攝影團隊提供
「Gino Pizza」在市集現場復刻出道地的義式街頭小吃文化。圖／500輯攝影團隊提供

「糯夫米糕」主打限量款麻油豬軟骨米糕。圖／500輯攝影團隊提供
「糯夫米糕」主打限量款麻油豬軟骨米糕。圖／500輯攝影團隊提供

「開囍滷肉專賣店」獲得許多消費者青睞，連煮4鍋白飯都來不及賣。圖／500輯攝影團隊提供
「開囍滷肉專賣店」獲得許多消費者青睞，連煮4鍋白飯都來不及賣。圖／500輯攝影團隊提供

2026「500碗小吃派對市集」共計吸引近3萬人次到場，較去年成長一倍。圖／500輯攝影團隊提供
2026「500碗小吃派對市集」共計吸引近3萬人次到場，較去年成長一倍。圖／500輯攝影團隊提供

充滿設計感的「500碗托特包」成為活動的人氣文創商品。圖／500輯攝影團隊提供
充滿設計感的「500碗托特包」成為活動的人氣文創商品。圖／500輯攝影團隊提供

來自高雄的「迪記法式豬舌包」獲得超高人氣，排隊人龍不曾中止。圖／500輯攝影團隊提供
來自高雄的「迪記法式豬舌包」獲得超高人氣，排隊人龍不曾中止。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第四屆500碗】完整得獎名單

● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2026全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/kpRv1q

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北 高雄 500碗

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