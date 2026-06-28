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Ralph Lauren攜手溫布頓20周年 頂級紫標膠囊系列首度奢華登場
Ralph Lauren與溫布頓網球錦標賽的長期合作正式邁入第20年。在溫布頓149年的輝煌歷史中，Ralph Lauren作為首位且唯一的「官方服裝供應商」，成功將網球運動的熱血與優雅，轉化為兼具經典與奢華的雋永風格。今年，品牌將在倫敦、紐約及香港打造一系列沉浸式體驗，共同慶祝這段標誌性的合作。
今年最大亮點，莫過於Ralph Lauren首次推出專為溫布頓設計的「紫標膠囊系列」。全系列於義大利頂級工坊製作呈獻多款奢華單品：包括採用頂級喀什米爾斜紋布製成的Wimbledon Forsythe雙面夾克、
揉合珍稀桑蠶絲與混紡棉的經典麻花針織開襟衫、運用亞麻與皮革勾勒細節的喀什米爾Polo熊毛衣。
此外，「Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列」延續運動與奢華的交匯，推出結合花卉圖案的亞麻絲綢古巴領襯衫、運動風連身裙及溫布頓網球包。台灣市場將於Polo Ralph Lauren台北101專門店與官網限定販售。
在倫敦斯隆廣場，Ralph Lauren打造期間限定體驗「Summer of Sport」。坐落於廣場核心的「The RL Clubhouse」不僅有巨型Polo Bear草皮雕塑，自6月29日起變身為專屬觀賽平台，現場直播溫布頓精彩賽事。現場還規劃了名人對談、時尚工作坊與草地遊戲。同時，Ralph's Coffee快閃店也帶來清爽的夏季限定菜單。
這次「Summer of Sport」指定活動的部分收益，將捐予Ralph Lauren「粉紅小馬」計畫長期支持的皇家馬斯登癌症慈善機構（The Royal Marsden Cancer Charity），持續為全球抗癌事業貢獻心力。
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