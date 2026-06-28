快訊

500碗2026／最強小吃市集狂吸3萬人！高雄場7月11日接力開吃

蝴蝶谷4死招魂場面哀戚 子女擲筊第8次「一句承諾」才有結果

明水氣依然偏多！西半部慎防午後雷雨 1周內恐生成2熱帶性低氣壓

聽新聞
0:00 / 0:00

Ralph Lauren攜手溫布頓20周年 頂級紫標膠囊系列首度奢華登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Ralph Lauren作為官方服裝供應商，與溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）的合作正式邁入第20年。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren作為官方服裝供應商，與溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）的合作正式邁入第20年。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren與溫布頓網球錦標賽的長期合作正式邁入第20年。在溫布頓149年的輝煌歷史中，Ralph Lauren作為首位且唯一的「官方服裝供應商」，成功將網球運動的熱血與優雅，轉化為兼具經典與奢華的雋永風格。今年，品牌將在倫敦、紐約及香港打造一系列沉浸式體驗，共同慶祝這段標誌性的合作。

今年最大亮點，莫過於Ralph Lauren首次推出專為溫布頓設計的「紫標膠囊系列」。全系列於義大利頂級工坊製作呈獻多款奢華單品：包括採用頂級喀什米爾斜紋布製成的Wimbledon Forsythe雙面夾克、

揉合珍稀桑蠶絲與混紡棉的經典麻花針織開襟衫、運用亞麻與皮革勾勒細節的喀什米爾Polo熊毛衣。

此外，「Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列」延續運動與奢華的交匯，推出結合花卉圖案的亞麻絲綢古巴領襯衫、運動風連身裙及溫布頓網球包。台灣市場將於Polo Ralph Lauren台北101專門店與官網限定販售。

在倫敦斯隆廣場，Ralph Lauren打造期間限定體驗「Summer of Sport」。坐落於廣場核心的「The RL Clubhouse」不僅有巨型Polo Bear草皮雕塑，自6月29日起變身為專屬觀賽平台，現場直播溫布頓精彩賽事。現場還規劃了名人對談、時尚工作坊與草地遊戲。同時，Ralph's Coffee快閃店也帶來清爽的夏季限定菜單。

這次「Summer of Sport」指定活動的部分收益，將捐予Ralph Lauren「粉紅小馬」計畫長期支持的皇家馬斯登癌症慈善機構（The Royal Marsden Cancer Charity），持續為全球抗癌事業貢獻心力。

Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，特色單品包含花卉圖案優雅融合亞麻絲綢的古巴領襯衫。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，特色單品包含花卉圖案優雅融合亞麻絲綢的古巴領襯衫。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供

在倫敦斯隆廣場，Ralph Lauren打造期間限定體驗「Summer of Sport」。圖／Ralph Lauren提供
在倫敦斯隆廣場，Ralph Lauren打造期間限定體驗「Summer of Sport」。圖／Ralph Lauren提供

今年Ralph Lauren首度推出專為溫布頓打造的頂級紫標膠囊系列，全系列於義大利頂級工坊製作。圖／Ralph Lauren提供
今年Ralph Lauren首度推出專為溫布頓打造的頂級紫標膠囊系列，全系列於義大利頂級工坊製作。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren打造的溫布頓網球錦標賽制服。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren打造的溫布頓網球錦標賽制服。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren x 溫布頓2026膠囊系列，延續運動與奢華的交匯。圖／Ralph Lauren提供

溫布頓 倫敦

延伸閱讀

美味松露不再遙不可及！樂奇雅40周年攜手名店 讓奢華風味走入日常

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

美洲豹走進大港橋！卡地亞高雄漢神精品店180坪兩層樓煥新開幕

TOYOTA攜手500碗最強小吃派對市集 完成任務送50元折價券

相關新聞

500碗2026／最強小吃市集「狂吸3萬人」到場！高雄場7月11日接力開賣

2026「500碗小吃派對市集」首度在台北、高雄兩地舉行雙城巡迴，為期3日的台北場在6月28日迎來活動最後一日，許多民眾都趁著天氣轉晴的時刻到現場搶購人氣小吃，包括迪記法式豬舌飯、開囍滷肉專賣店等店家，不僅湧現長長的排隊人龍，更出現供不應求、提早完售的盛況。活動3日共計吸引近3萬人次，展現台灣小吃的強大吸引力。

Ralph Lauren攜手溫布頓20周年 頂級紫標膠囊系列首度奢華登場

Ralph Lauren與溫布頓網球錦標賽的長期合作正式邁入第20年。在溫布頓149年的輝煌歷史中，Ralph Lauren作為首位且唯一的「官方服裝供應商」，成功將網球運動的熱血與優雅，轉化為兼具經典與奢華的雋永風格。今年，品牌將在倫敦、紐約及香港打造一系列沉浸式體驗，共同慶祝這段標誌性的合作。

Ralph Lauren攜手溫布頓20周年 頂級紫標膠囊系列首度奢華登場

Ralph Lauren與溫布頓網球錦標賽的長期合作正式邁入第20年。在溫布頓149年的輝煌歷史中，Ralph Lauren作為首位且唯一的「官方服裝供應商」，成功將網球運動的熱血與優雅，轉化為兼具經典與奢華的雋永風格。今年，品牌將在倫敦、紐約及香港打造一系列沉浸式體驗，共同慶祝這段標誌性的合作。

回憶殺爆戰鬥陀螺搶購潮 新月廣場湧數千人塞爆樓層網喊太扯

最近戰鬥陀螺掀起一股新熱潮，造成市場缺貨，價格攀升。新月廣場Fun box玩具店今天以原價開賣舊款戰鬥陀螺，吸引大批人潮搶購，3樓賣場繞了2圈半，讓民眾看傻眼直呼「沒看過新月這麼多人」，其實宜蘭店只配到200多個戰鬥陀螺系列商品，卻湧入近2千人排隊塞爆樓層；下周新款商品開賣，人潮勢必更多，業者剉著等。

500碗2026／木炭烤鴨肉香嫩多汁 台中「金饌脆皮烤鴨」奪3碗最高榮譽

由「500輯」發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，2026年得獎名單已於6月26日揭曉。其中，台中「金饌脆皮烤鴨」獲最高榮譽3碗肯定；台中老店日棧飯糰、合作街大麵羹則獲2碗肯定。

新竹喜來登聯手親子天下 打造暑假限定故事探險隊

暑假旅遊旺季即將到來，新竹喜來登除推出餐飲、住房優惠，今年更與親子天下「小行星幼兒誌」、「親子學兒童專屬閱聽平台」共同合作，7月1日起於飯店大廳打造「兒童閱讀學習基地」，提供試讀、試玩的閱讀角，搭配7月、8月各一場親子學故事姐姐說故事，陪伴孩子們沉浸閱讀世界，展開創意故事探險之旅；暑假期間每週一至週四還有親子專屬餐飲優惠，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，可享2位兒童免費同行吃到飽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。