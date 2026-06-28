戰鬥陀螺回憶殺掀搶購潮！新月廣場湧數千人塞爆樓層 網傻眼：太扯了啦

最近戰鬥陀螺掀起一股新熱潮，造成市場缺貨，價格攀升。新月廣場Fun box玩具店今天以原價開賣舊款戰鬥陀螺，吸引大批人潮搶購，3樓賣場繞了2圈半，讓民眾看傻眼直呼「沒看過新月這麼多人」，其實宜蘭店只配到200多個戰鬥陀螺系列商品，卻湧入近2千人排隊塞爆樓層；下周新款商品開賣，人潮勢必更多，業者剉著等。

戰鬥陀螺近期之所以爆紅，主要是社群網路瘋傳「大人無情用全套改裝裝備將親戚小孩擊敗、甚至打哭」的迷因短片，喚起七、八年級生的童年「回憶殺」，加上新世代玩法刺激，大批有消費能力的成年人砸重金瘋狂搶購，就連網路轉賣的價格也不便宜。

看到這股熱潮，經由日本總代理配發台灣各販售地點，宜蘭新月廣場Funbox Toy專櫃也配售一些商品。各地玩家早已掌握訊息，造成新月店家一開賣就擠滿人潮，店家門口繞到3樓外賣場2圈半，逛街民眾見狀「怎麼回事？」、「從未見過新月這麼多人」，現場擠得水洩不通，影響其它商家做生意，直呼「台灣人都瘋了」。

新月廣場表示，因擔心亂象，已提早因應採用抽籤制，上午先發抽籤排，下午開放抽籤，抽中的人優先選購。

民眾將誇張排隊畫面PO上網，引發熱議，引發抱怨不斷，「新月太扯了啦」、「過自己規定發放時間，還在發」、「沒有兩小時發不完啦」、「4000人抽18人嗎？太硬」、「害前面的人等那麼久」、「應該限定只有宜蘭人能買」，

數量有限，排隊人數遠乎預期，排後面的人根本買不到。新月廣場表示，感謝大家配合，希望讓每位玩家都能在公平、安全環境下購買商品；若有未盡事宜，依現場公告及Fun box規定辦理，請大家不要為難專櫃店員。

由於下周是新款式開賣，人潮可能更多。新月表示，目前還不清楚宜蘭店家會配到多少數量新款式戰鬥陀螺，但肯定也是人潮爆棚，新月與販售店家將全力做好因應措施。

最近戰鬥陀螺掀起一股新熱潮，造成市場缺貨。新月廣場Fun box玩具店今天以原價開賣舊款戰鬥陀螺，吸引近2千人排隊塞爆樓層，民眾直呼「沒看過新月這麼多人」；下周新款商品開賣，人潮勢必更多。圖／民眾提供