500碗2026／木炭烤鴨肉香嫩多汁 台中「金饌脆皮烤鴨」奪3碗最高榮譽

由「500輯」發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，2026年得獎名單已於6月26日揭曉。其中，台中「金饌脆皮烤鴨」獲最高榮譽3碗肯定；台中老店日棧飯糰、合作街大麵羹則獲2碗肯定。

今年500碗以「一碗一地，全台入席」為主題，由50位跨領域評審選出全台各縣市最具代表性的小吃，並依推薦碗數分為3碗、2碗與1碗等級。

500碗2026名單由台北「許仔豬腳麵線」以及台中「金饌脆皮烤鴨」各自奪得「3碗」，並列成為今年的大贏家。

來自台中的「金饌脆皮烤鴨」，鴨肉會提前一天醃料，不會現醃現烤，會醃足一天讓鴨肉徹底入味，再以木炭烘烤，烤出來的鴨肉會帶有獨特木炭香氣，且鴨肉香嫩多汁。店家表示，開店已十幾年了，很高興能夠被肯定，會繼續保持、並提升品質。

台中老字號的日棧飯糰與合作街大麵羹奪得「2碗」。日棧飯糰是台中第五市場排隊美食之一，飯糰包入酸菜、花生粉、油條、滷蛋等配料，大口咬下相當滿足；合作街大麵羹則已開店近50年，是台中在地銅板小吃。

另外，台中的TAKU 牛丼專賣、三鮮湯包、大雅牛肉麵、大雅炸雞、五市肉包、水湳臭豆腐、主觀廚房.Subjective taste、台中唐太盅養生燉品甜湯、旱溪肉圓、北屯佳賓黑白切、東勢牛稼莊、東興市魯肉義、台南本產 阿文溫體牛肉湯、阿彰飯擔、阿靜の潤餅-向上店、南屯豬腳麵線、品嘉茶餐廳、炸粿生三代老店、珍品小吃、紅樹腳香菇肉羹、風飛沙小吃店、鹿港扁食、新社老街豆腐宗、楊記老潼關肉夾饃（大慶夜市）、萬順羹麵創始店、鄭記上海蟹殼黃小酥餅、曉明湯包、翰德正老牌蚵仔粥、藍山牛肉麵、正老牌豐原肉丸，獲得1碗肯定。