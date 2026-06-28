新竹喜來登聯手親子天下 打造暑假限定故事探險隊

暑假旅遊旺季即將到來，新竹喜來登除推出餐飲、住房優惠，今年更與親子天下「小行星幼兒誌」、「親子學兒童專屬閱聽平台」共同合作，7月1日起於飯店大廳打造「兒童閱讀學習基地」，提供試讀、試玩的閱讀角，搭配7月、8月各一場親子學故事姐姐說故事，陪伴孩子們沉浸閱讀世界，展開創意故事探險之旅；暑假期間每週一至週四還有親子專屬餐飲優惠，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，可享2位兒童免費同行吃到飽。

早鳥住房專案於即日起至7月5日開放預訂，入住「豪華客房」可享週六不加價，另贈兒童早餐一份，每房每晚6,929元起；新竹喜來登表示為持續提升小小旅客的住宿體驗，將於暑假開始更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬玩具百寶箱，提供自由變化多樣玩法的「MNTL磁力片」，同享親子共玩的無限創意；今年夏天新竹喜來登更與親子天下、親子學攜手合作，邀請孩子們一起加入「夏日故事探險隊」，7月1日起至9月30日於飯店大廳規劃「故事啟航站」、「線索任務站」、「藝術尋寶站」、「知識補給站」、「創意遊樂站」，提供兒童雜誌閱讀、互動教具遊戲和房客專屬的任務卡解謎活動，7月25日及8月1日下午4點半至5點舉辦「親子學故事姐姐說故事」，陪伴大小朋友們進入精采生動的故事冒險旅程。

為帶動暑假期間家庭客群用餐消費，於7月1日起至8月31日週一至週四推出暑假限定親子餐飲優惠，同行者中包含未滿13歲兒童，即可享有多項兒童餐飲優惠，2位成人於午餐、下午茶或晚餐時段至「盛宴自助餐廳」用餐，享至多2位兒童免費；2位成人於「大廳咖啡吧」點用半自助午間套餐，贈一位同行兒童指定兒童餐乙份；至「采悅軒中餐廳」用餐，每位兒童贈送「黑金流沙包」一顆；至「迎月庭鐵板與日式料理」點用鐵板或日式套餐，每位兒童贈送「可樂餅」一份。

新竹喜來登延續多年規劃兒童教育主題公益活動，去年底與致力推廣海洋教育「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」聯手推動「海洋大使養成計畫」，邀請新竹仁愛兒童之家、天主教德蘭兒童中心學童參與室內互動課程與戶外走讀體驗，以及房客專屬走訪潮間帶體驗活動與海洋教育講座，陪伴大小朋友們一起加入成為海洋環保守護者。更多「暑假親子住房、餐飲優惠及親子活動」詳情，請洽新竹喜來登(03)620 6000。