500碗2026／彰化29家小吃上榜創新高 魚市爌肉飯、阿樹擔仔麵等名店蟬連

全台小吃指南「500碗」今年公布第四屆得獎名單，彰化共有29家小吃店獲得評審「1碗」肯定，創下歷年入選店家最多紀錄。其中「珍北平餡餅」、「魚市爌肉飯」、「三代祖傳粿仔湯」、「西門肉圓仔湯」及「阿樹擔仔麵」等名店更完成二連霸，再度獲得評審青睞，展現彰化深厚的小吃實力彰化縣長王惠美也在臉書上分享喜訊。

王惠美表示，今年彰化的獲獎名單充分展現美食傳承與創新交融的特色。名單中包含不少歷史悠久、代代相傳的經典老店，如「三代祖傳粿仔湯」、「魚市爌肉飯」、「過溝仔肉圓王」，以及充滿地方特色的北斗「正老店阿美高麗菜飯」、「黃家鱟殼炒蚵仔麵」，還有以燉露料理聞名、深受在地人喜愛的「關帝廟口無名發財車」，都是彰化庶民飲食文化的重要代表。

除了老字號持續發光，今年也有不少新秀入選，包括結合老宅與餐飲空間的「酒室宋宅」，以及充滿在地生活感、經常吸引排隊人潮的「手心蔥油餅」等。王惠美表示，新舊世代店家共同入選，不僅展現彰化小吃文化的多元樣貌，也讓地方飲食持續注入創新活力。

縣府城市暨觀光發展處表示，彰化今年在「500碗」創下歷年最佳成績，未來將以此作為觀光行銷的重要基礎，串聯「食、宿、遊、購、行」旅遊資源，吸引更多國內外旅客深入體驗彰化美食與在地文化，進一步提升彰化的觀光能見度與吸引力。