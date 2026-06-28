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500碗2026／全台榜單揭曉 竹市8家特色美食入選

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2026全台「500碗」榜單揭曉，竹市8家特色美食入選。圖／新竹市府提供
2026全台「500碗」榜單揭曉，竹市8家特色美食入選。圖／新竹市府提供

全台最具代表性的日常美食評選「500碗」邁入第4屆，由500輯團隊攜手專業評審及在地飲食觀察者，共同遴選出台灣最具代表性的庶民美食。新竹市共有8家特色店家受到肯定，其中「井家」連續兩年獲得「500碗」肯定，「弄味小廚」則曾榮獲2025年必比登推介，展現竹市兼具傳統底蘊與創新特色的飲食文化，也再次翻轉外界對新竹「美食沙漠」的刻板印象。

市長高虹安表示，此次竹市共有8家店家獲得「500碗」殊榮，不僅代表店家的用心受到專業評審青睞，更彰顯竹市多元且豐富的飲食文化實力。無論是傳承數十年的市場老店、陪伴在地人成長的經典小吃，或是融合創意的特色餐館，都共同構築出屬於新竹的美食風景，也讓風城持續散發獨特的城市風味。

高虹安說，近年來市府持續推動觀光與美食結合，透過節慶活動、城市品牌行銷、美食地圖及數位宣傳等多元方式，吸引更多國內外旅客走進新竹、品味新竹，讓美食成為帶動城市觀光的重要亮點。

城銷處長林昱志表示，今年獲得「500碗」榮譽的8家店家，包括「井家」、「老陳家中央市場糯米水餃」、「石家魚丸」、「籽田野菜屋」、「北門炸粿」、「弄味小廚」、「竹樂食堂」及「三廠麵店」，涵蓋麵食、飯食、炸物、特色料理等多元類型，充分展現竹市兼具歷史傳承與創新風貌的美食樣貌。從市場飄香數十載的老字號，到近年廣受年輕族群喜愛的特色餐廳，每一家店都以獨具特色的料理與職人精神，勾勒出新竹豐富且多元的味覺地圖。

林昱志說，近年來新竹市屢獲國內外評鑑肯定，除米其林、必比登推介外，此次再度於「500碗」榜單中取得亮眼成績，不僅提升在地店家的品牌能見度，也讓更多旅客透過美食認識新竹、走訪新竹。

未來市府也將持續串聯在地特色店家、美食文化與觀光資源，打造兼具文化體驗與美食探索的旅遊環境，邀請更多民眾走訪新竹，以味蕾感受風城最真實、最迷人的城市風景。更多新竹市好吃好玩的資訊，歡迎追蹤「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )。

高虹安 新竹 500碗

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