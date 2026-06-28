「永心鳳茶」微風信義店換新妝！和牛月見炊飯、特色氣泡飲新上桌

自高雄創立的「永心鳳茶」迎來品牌10週年，針對台北微風信義店打造出全新的樣貌，並推出一系列特色新菜與飲品，為都會生活帶來不同的感官享受。

永心鳳茶以台灣茶文化為核心，將一杯茶的源頭延伸至空間設計之中。台北微風信義店由雷孟室內設計操刀，以茶田景致為靈感，將台灣山區常見的梯田地形轉化為空間語彙，透過牆面高低錯落、色彩與材質的堆疊，營造如梯田般層層遞進的視覺層次。整體空間並以輕盈的藍色基調，結合淺色栓木與不鏽鋼材質，營造出現代化的用餐環境。除此之外，空間中也可見到具有品牌代表性匾額，另外還有不同領域的藝術家作品，同時制服也重新設計，讓品牌風格更具一致性。

回應現代飲食的需求，永心鳳茶推出全新「輕盈舒活餐」，包括有「厚煎椒鹽鮭魚」、「嫩煎舒肥雞胸」等選擇，各為560元、460元。針對台北微風信義店，並推出多款限定主餐。其中「和牛月見炊飯」以蔬菜炊煮的米飯為基底，搭配和牛肉塊與生食級蛋黃，每份780元。「鮑魚鮮蝦胡麻冷麵」以彈牙麵體結合鮮甜海味與醇厚胡麻醬香，每份580元。菜單亦推出「手作厚切培根沙拉」、「酥炸蒜香五花肉」與「塔香黑醋嫩茄」等全新鹹點，帶來更多元的選擇。

台北微風信義店並推出限定「特調氣泡茶」，建立當代台茶文化的飲用樣貌，包括有「桂花烏龍氣泡茶」、「凍頂烏龍氣泡茶」等品項，每杯180元。另外還有「雲朵奶茶」、「百香果康普茶」、「青蘋檸檬奇亞籽」、「黑糖珍珠牛奶」與「黃檸蘋果汁」等特色飲品。針對伴手禮需求，「好日茶罐」共有3款限定包裝，「核桃鳳梨酥禮盒」也以新包裝亮相，讓滿滿心意參與相聚分享的時刻。

永心鳳茶台北微風信義店透過茶田景緻與藝術家作品，帶來不同的用餐氛圍。圖／永心鳳茶提供

金黃鳳梨鮮蝦球，260元。記者陳睿中／攝影

和牛月見炊飯，780元。記者陳睿中／攝影

鮮蝦紅油抄手，280元。記者陳睿中／攝影

「永心鳳茶」迎來品牌10週年，針對台北微風信義店打造出全新樣貌。圖／永心鳳茶提供

隨著品牌10週年，永心鳳茶也推出一系列特色飲品。記者陳睿中／攝影