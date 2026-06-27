27春夏巴黎男裝周／愛馬仕輕盈流動感的安靜奢華 體現極致皮革工藝
愛馬仕（Hermès）於巴黎男裝周期間發表2027春夏男裝系列，是在新任男裝藝術總監Grace Wales Bonner首季愛馬仕男裝系列於2027年1月的巴黎男裝週上正式發表前的過渡期，設計延續過往最擅長的「安靜奢華」（Quiet Luxury）風格，不刻意追逐誇張輪廓，而是透過材質、工藝與比例重新定義當代男性衣櫥。
本季以40套造型鋪陳夏日時光，整體色調從沙色、礫石灰、牛奶白、鼠尾草綠、石墨灰一路延伸至巴斯克紅、冰川藍與紫藤色，宛如陽光映照下的大地景色。輪廓則比過去更加柔軟，寬鬆高腰長褲、輕量派克大衣、短版飛行夾克、工坊襯衫及寬版西裝交錯出現，讓正式與休閒的界線更加模糊，營造出一種沒有壓力的優雅氣息。
材質依舊是Hermès最大的亮點。品牌大量運用防撕裂布、防潑水棉料、科技絲質、亞麻、海島棉、喀什米爾與紙質纖維混紡，同時將品牌招牌皮革工藝推向更輕盈的境界。Plume、Sport、Héritage等小牛皮經過特殊處理後，不僅化身長版派克大衣、襯衫、飛行夾克，甚至打造出皮革T恤、皮革牛仔褲與寬版皮革長褲，透過微穿孔、鏤空刺繡、立體壓紋及撞色車縫降低皮革厚重感，使其擁有如布料般柔軟流動的穿著效果。
本季圖騰運用也更加豐富，包括Della Cavalleria、Grain d'H Café、Coaching、Flamingo Party、Toutocizo及Gaucho等Hermès經典元素，被重新詮釋於提花、印花、鏤空與微穿孔工藝中。其中Della Cavalleria圖騰更透過科技絲質伊卡染織與皮革微穿孔反覆出現，成為系列的重要視覺主軸；而Grain d'H Café與Coaching印花則大量運用在窄版絲質領帶上，讓隨意綁在領口的領帶重新成為男裝造型的重要焦點。
配件同樣展現品牌工藝實力。經典Haut à Courroies包款推出多款皮革與帆布拼接新版本，另有Seau R.M.S水桶包、Pitcher版本Haut à Courroies及旅行包同步亮相；鞋履則以麂皮及蠟面皮革涼鞋、德比鞋為主角。珠寶配件包括鍍鈀戒指、胸針、單耳耳環、陶瓷項鍊與多材質拼接皮帶，皆延續Hermès低調而精緻的設計語言。
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