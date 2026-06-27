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500碗2026／KIRIN一番搾進駐小吃派對市集 第一道麥汁釀出小吃最佳搭檔

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
現場加入KIRIN官方line好友，即可獲得精美小禮並試飲新商品KIRIN「一番搾零糖質」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場加入KIRIN官方line好友，即可獲得精美小禮並試飲新商品KIRIN「一番搾零糖質」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒與小吃向來是餐桌上的經典組合，2026「500碗小吃派對市集」首度打造台北高雄雙城巡迴，台北場於西門紅樓戶外廣場熱鬧登場，而以純粹麥香聞名的KIRIN集團代表啤酒品牌KIRIN一番搾，也特別現身市集現場，邀請民眾以一杯冰涼啤酒搭配各式台灣小吃，感受夏日最暢快的味覺饗宴。

不同於一般啤酒製程，KIRIN一番搾長年堅持「一番搾製法」，僅使用釀造過程中的第一道麥汁，搭配100%嚴選麥芽與啤酒花，完整保留麥芽原有的香氣與甘醇風味。從第一口入口時的清爽感，到尾韻細緻回甘的層次表現，展現品牌對啤酒品質與純粹風味的堅持，也成為許多饕客心中搭配料理的經典選擇。

此次市集現場同步帶來KIRIN「一番搾經典款」與新商品「一番搾零糖質」兩款選擇，滿足不同消費者對啤酒風味與生活節奏的需求。其中「一番搾零糖質」以創新「糖質CUT製法」打造，在降低糖質的同時，仍保有麥芽釀造啤酒特有的濃郁香氣與順口的口感。

為了打破許多人過去對零糖質啤酒淡而無味的刻板印象，KIRIN投入5年研發，進行超過350次口味測試，並透過特殊製程提升麥香表現。產品結合熬煮製法釋放更多麥芽香氣，同時於發酵過程加入啤酒花浸泡工藝，將「零糖質」與「濃郁麥香」完美融合，使整體風味更具層次，打造兼顧美味與輕盈感受的新選擇。

說到最適合搭配啤酒的小吃，來自高雄傳統市場的創新品牌「迪記法式豬舌飯」也成為此次市集亮點。品牌以法式技法重新演繹台灣熟悉食材，選用屏東當日現宰溫體豬舌，經香料油舒肥熟成16小時後炙燒，搭配高雄147金賞米與自製炭香醬油，讓濃郁肉香與KIRIN一番搾的麥芽香氣相互呼應。

活動期間，民眾購買「迪記招牌｜炭香豬寶盒」後，即可憑餐點及購買證明兌換KIRIN一番搾零糖質啤酒350毫升乙罐，讓美食、市集與啤酒香氣交織，打造今夏最具台灣味的啤酒小吃體驗。

KIRIN「一番搾零糖質」將「零糖質」與「濃郁麥香」完美融合。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「一番搾零糖質」將「零糖質」與「濃郁麥香」完美融合。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN一番搾進駐2026「500碗小吃派對市集」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN一番搾進駐2026「500碗小吃派對市集」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/

500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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台北 高雄 500碗

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