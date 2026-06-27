500碗2026／周末擠爆西門！雨天照排隊、外國客也朝聖　13家名店登場

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」舉辦的「500碗最強小吃派對市集」，首度擴大規模在台北、高雄兩地雙城巡迴。台北場今（27日）迎來周末首日，中午12點一開市，人潮大舉湧進直到結束幾未停歇，不少店家開賣一兩個小時就宣告完售。全天湧入超過1.5萬人次、比去年多1.5倍。

今年500碗首度以「一碗一地，全台入席」為概念，集結全台13家小吃名店，濃縮進一座市集。有人專程朝聖，也有不少外國旅客聞香而來，雖然整天細雨不斷，但熱門攤位從開賣一路排到完售，各家捷報不斷。

●台中租界炭火蝦飯 為500碗提前端出「蝦量升級版」

獲得500碗肯定的台中名店「租界炭火蝦飯」，今年依舊是人氣焦點。業者表示，500碗如今已形成品牌效應，「可以說是全台最強飲食市集，不管辦在哪裡，都會有很多人專程來朝聖。」

為了這場市集，團隊每天清晨從台中出發，來回車程就要4個小時，雖然辛苦，但大家都樂在其中。今年特別增加備貨量，現場販售的「蝦皇蝦多多飯」預估3天賣出800碗，這款增加20%蝦量的限定版本，也是首度亮相，市集結束後才會回到店內販售，超鮮美味讓不少老饕直呼值回票價。

●鼎旺攜手師園 35年麻辣鍋老店把餐廳搬進市集

首次參與500碗市集的鼎旺麻辣鍋，可說是今年最有話題的攤位之一。為了維持餐廳品質，現場甚至租來兩台冷氣，希望讓招牌麻辣鴨血、豆腐都能維持最佳狀態，業者笑說，「真的把餐廳等級直接搬進戶外市集」。

這次創意與擁有40年歷史的師園鹽酥雞聯名，把現炸鹽酥雞放進招牌麻辣鴨血與豆腐上，創造「只有500碗才吃得到」的限定組合。鼎旺表示，希望透過500碗讓更多年輕人重新認識老店，也希望大家能從這款入門版本，體驗鼎旺「可以直接喝的麻辣湯頭滋味」。

此次除了是鼎旺35年來的首度出攤，它也是全台唯二同時獲得「500盤」與「500碗」雙獎的店家。

●開囍滷肉飯 一碗手切滷肉飯擄獲排隊人潮

今年獲得500碗兩碗肯定的開囍滷肉專賣店，同樣人氣不減。不同於一般絞肉滷肉飯，開囍選用松阪豬，全程手工細切，再以小火慢燉收汁；無論是蔥油雞或口水雞，醬汁完全手工調製，一如店內，細節絲毫不打折。

店家笑說，原本還擔心下雨，沒想到完全不受影響，總共準備了150份，下午4點就完售，「500碗市集真的很棒」。

●一口披薩吃到拿坡里 外國客驚呼「就是家鄉味」

今年另一個吸睛焦點，是全台唯一入選亞太50 Top Pizza的Gino Pizza。店家表示，在拿坡里，披薩就像台灣的滷肉飯、陽春麵，是日常的小吃。

今年移師西門紅樓，也有不少外國旅客停下腳步入內嘗鮮，其中有來自義大利的遊客直呼，「這就是家鄉的味道。」讓現場不少民眾聽了也忍不住跟著排隊。

●排隊王、完售王輪番上演 有人嚇到、有人提前喊缺貨

如果要票選周末最長隊伍，「迪記法式豬舌飯」絕對是人氣王。首次北上擺攤，隊伍從開攤就沒斷過，店家還為了讓員工休息，還強制暫停販售。主理人笑說，自己做法餐，但也喜歡台灣小吃，因此將法式料理技法結合台灣小吃，打造全台少見的法式豬舌飯。今天準備260份，首批130份在一小時內完售。

來自花蓮、首度北上參加市集的玉里橋頭臭豆腐，則直言「一開門就被人潮嚇到」。團隊凌晨6點多便從花蓮出發，帶來300份臭豆腐，不到一小時便全部售罄，由於無法補貨，只能向排隊民眾致歉，「這次有了經驗，下回會多備一些。」

同時獲得500碗和必比登推薦的新竹「鄒記菜包」，也帶來多達8種內餡出攤，包括全新口味「客家小炒」與「鹹芋頭」，周六共準備2千顆、開賣3小時就完售。糯夫米糕也依照過去經驗，推出北部客最愛的麻油豬軟骨米糕，中午開賣兩小時就破百份，也提前完銷。

每日新鮮配送的鮮蚵、小卷圈粉的60年老店「源慶鮮蚵」，同樣是人潮聚集地，讓人一吃即大呼過癮。「欲罷不能鹹水雞」也是開市起即停不下手，全員忙碌中。

●僅剩一天 欲吃從速

「500碗最強小吃派對市集」台北場明（6月28日）是最後一天，時間為12:00-18:00，地點在西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）。

台北場次結束後，2026「500碗小吃派對市集」將於7月11、12日移師高雄夢時代購物中心幸福廣場，包括台北的鼎旺麻辣鍋、台中的租界炭火蝦飯等人氣名店，都將帶著招牌好料南下，跟高雄的饕客分享獨家拿手料理。

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

增量版蝦飯超熱賣，排隊人潮不斷。圖／500輯攝影團隊提供

市集現場滿滿排隊潮、品鮮客。圖／500輯攝影團隊提供

每日新鮮配送的鮮蚵、小卷圈粉的60年老店「源慶鮮蚵」，鮮美滋味讓饕客大呼排隊值得。圖／500輯攝影團隊提供

「迪記法式豬舌飯」是排隊人氣王。圖／500輯攝影團隊提供

糯夫米糕端出口感軟糯、豬軟骨燉煮至膠質釋放的「麻油豬軟骨米糕」。圖／500輯攝影團隊提供

正宗的麻坡里披薩Gino Pizza，也在市集飄香。圖／500輯攝影團隊提供

鼎旺麻辣鍋35年來首度出攤。圖／500輯攝影團隊提供

增量版的「台中租界炭火蝦飯」，專為500碗設計，市集結束後才會在店內販售。圖／500輯攝影團隊提供

欲罷不能鹹水雞人氣滿檔，工作人員忙得整天停不下手。圖／500輯攝影團隊提供

500碗小吃市集在台北西門紅樓熱鬧開趴，明天最後一天。圖／500輯攝影團隊提供

開囍以一碗手切滷肉飯，擄獲排隊人潮。圖／500輯攝影團隊提供