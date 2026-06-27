500碗2026／百人搶玩套圈圈拿醬油！「丸莊醬油」再祭嘗鮮優惠價

2026「500碗小吃派對市集」今年首度在台北、高雄兩地雙城巡迴，台北首場自6月26日起，一連三天於西門紅樓戶外廣場登場。深獲許多餐飲業者與消費者喜愛的「丸莊醬油」也特別於現場推出「套圈圈送醬油」、「限時優惠價」等不同方案，讓美食愛好者們能夠輕鬆將甘醇的丸莊醬油產品帶回家。

擁有百年歷史的丸莊醬油，本次再度參與「500碗小吃派對市集」，現場除了展示經典的甘醇醬油之外，還有全新推出的「吟選無添加純釀醬油」，以及滿足不同消費者需求的「薄鹽醬油」、「特選黑豆純釀醬油」，或是「昆布香菇和風露」、「壽喜燒專用醬汁」以及「古早味豬油拌飯組」等特色產品。民眾參與有趣的套圈圈活動，還可以直接將醬油產品帶回家。業者李泓陞透露，從週五下午活動起跑至週六中午，已經有約200組民眾前來挑戰，現場氣氛十分熱絡。

業者同時也指出，丸莊醬油不僅為餐飲業者提供多樣化的產品與客製化服務之外，並針對消費者市場供應多款優質的純釀醬油。透過「500碗小吃派對市集」，也能更親近年輕的消費族群，讓大家認識高品質的好醬油。活動現場並推出特別優惠，多款指定醬油商品原價170元，均一特惠價100元；「古早味拌飯組」，原價每包46元，限時特惠價3包100元，讓消費者輕鬆嘗鮮。

「500碗最強小吃派對市集」台北場

日期：2026/6/26-28（五至日）

時間：周六12:00-20:00、周日12:00-18:00

地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）

丸莊醬油在市集現場提供多款醬油與醬料，指定品項原價170元，優惠價100元。圖／500輯攝影團隊提供