快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

6.7吋大螢幕、HDR自拍鏡頭！「三星Galaxy A27 5G」讓AI日常隨行

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星Galaxy A27 5G 8GB RAM＋128GB版本提供潮玩黑、心動綠、美拍粉等3色，單機售價11,990元；8GB RAM＋256GB版本則提供心動綠、美拍粉兩色，單機售價13,490元。圖／三星提供
三星Galaxy A27 5G 8GB RAM＋128GB版本提供潮玩黑、心動綠、美拍粉等3色，單機售價11,990元；8GB RAM＋256GB版本則提供心動綠、美拍粉兩色，單機售價13,490元。圖／三星提供

AI在生活中已無所不在，讓日常大小事變得更直覺便利。三星宣布在台引進全新Galaxy A27 5G，不僅具備再進化的「Awesome Intelligence」AI應用，並集結6.7吋O極限沉浸大螢幕、5,000mAh大電量、1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，以及6年安全性更新與最高6代Android系統升級等多項亮點，以親民、高CP值價格帶來涵蓋娛樂、創作與日常應用的完善行動體驗，讓AI生活更加觸手可及。

搭載6.7吋大螢幕與120Hz更新率的三星Galaxy A27 5G，導入升級版O極限全螢幕設計，極窄邊框搭配最小化鏡頭開孔，大幅提升螢幕佔比，纖薄機身、鏡面光澤玻璃背蓋展現俐落簡約的現代美學。

三星Galaxy A27 5G搭載5,000萬畫素OIS光學防手震主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭所組成的三鏡頭系統；升級1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，透過進階影像處理技術，即使在逆光或複雜光源環境下依然能呈現豐富細節，讓自拍、直播更加真實出色。

三星Galaxy A27 5G多項實用AI功能再進化，協助消費者輕鬆完成搜尋、創作與資訊整理等日常任務。透過「搜尋圈」圈選圖片上喜歡的穿搭，即可快速搜尋多種單品；「物件橡皮擦」可智慧移除照片中的路人、雜物或背景干擾，透過AI演算法精準修補畫面細節；「語音轉文字智慧助理」可快速將錄音轉換為文字稿，支援22種語言，助力使用者更有效率地整理會議、課程等重要資訊。

除了全面升級的娛樂、效能與AI體驗，三星Galaxy A27 5G提供最高6代Android作業系統升級與6年安全性更新，確保裝置長期維持最佳使用狀態與最新安全防護。搭配內建Samsung Knox Vault硬體級安全防護機制，透過獨立安全晶片與防篡改記憶體，守護個資隱私。

三星Galaxy A27 5G將於7月3日起在全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，共推出2種儲存容量版本，8GB RAM＋128GB版本提供潮玩黑、心動綠、美拍粉等3色，單機售價11,990元；8GB RAM＋256GB版本則提供心動綠、美拍粉兩色，單機售價13,490元。

三星Galaxy A27 5G以6.7吋大螢幕、5,000mAh大電量、HDR自拍鏡頭，打造全方位Awesome行動體驗，7月3日起於各大通路正式販售。圖／三星提供
三星Galaxy A27 5G以6.7吋大螢幕、5,000mAh大電量、HDR自拍鏡頭，打造全方位Awesome行動體驗，7月3日起於各大通路正式販售。圖／三星提供

Android 三星

延伸閱讀

蘋果衝AI Mac晶片「跳級」 將強化運算和繪圖能力

三星、SK海力士啟動大投資 三星傳十年砸20.7兆元布局資料中心、電池等

三星Galaxy A27 5G登台：旗艦AI應用全面下放、承諾6年系統更新

三星S27系列傳有第4款！規格直逼Ultra 智慧防窺功能也下放

相關新聞

500碗2026／周末擠爆西門！雨天照排隊、外國客也朝聖　13家名店登場

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」舉辦的「500碗最強小吃派對市集」，首度擴大規模在台北、高雄兩地雙城巡迴。台北場今（27日）迎來周末首日，中午12點一開市，人潮大舉湧進直到結束幾未停歇，不少店家開賣一兩個小時就宣告完售。全天湧入超過1.5萬人次、比去年多1.5倍。

500碗2026／百人搶玩套圈圈拿醬油！「丸莊醬油」再祭嘗鮮優惠價

2026「500碗小吃派對市集」今年首度在台北、高雄兩地雙城巡迴，台北首場自6月26日起，一連三天於西門紅樓戶外廣場登場。深獲許多餐飲業者與消費者喜愛的「丸莊醬油」也特別於現場推出「套圈圈送醬油」、「限時優惠價」等不同方案，讓美食愛好者們能夠輕鬆將甘醇的丸莊醬油產品帶回家。

6.7吋大螢幕、HDR自拍鏡頭！「三星Galaxy A27 5G」讓AI日常隨行

AI在生活中已無所不在，讓日常大小事變得更直覺便利。三星宣布在台引進全新Galaxy A27 5G，不僅具備再進化的「Awesome Intelligence」AI應用，並集結6.7吋O極限沉浸大螢幕、5,000mAh大電量、1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，以及6年安全性更新與最高6代Android系統升級等多項亮點，以親民、高CP值價格帶來涵蓋娛樂、創作與日常應用的完善行動體驗，讓AI生活更加觸手可及。

下半年怎麼玩？ AsiaYo：賞楓、郵輪等體驗行程成主流

2026年即將邁入下半年，旅遊平台AsiaYo根據今年上半年平台銷售數據分析指出，旅客需求已從過去追求奢華轉向重視體驗與情緒價值，目前最受歡迎的旅遊型態依序為「超值玩」、「放鬆玩」及「刺激玩」，帶動賞楓花火、郵輪度假、海外馬拉松及國際慶典等商品詢問度持續攀升。

500碗2026／人氣名店犇鐵板燒首次出攤 春美冰菒室消暑首選

超過30年的經典鐵板燒品牌犇鐵板燒，首次市集出攤獻給500碗，將精緻鐵板燒料理轉換成最具特色小吃，開賣15分鐘即爆單，後續點餐要等一小時。

500碗2026／GINO PIZZA與欲罷不能鹹水雞 世界冠軍與小吃王者各領風騷

在The CAPUTO拿坡里披薩大賽拿到世界冠軍的鄭羽辰Gino，親自率領GINO PIZZA進駐500碗市集，現場手工製作披薩，讓民眾一嘗獲馬世芳、吳寶春於上屆500碗推薦的世界級好味道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。