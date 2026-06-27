6.7吋大螢幕、HDR自拍鏡頭！「三星Galaxy A27 5G」讓AI日常隨行

AI在生活中已無所不在，讓日常大小事變得更直覺便利。三星宣布在台引進全新Galaxy A27 5G，不僅具備再進化的「Awesome Intelligence」AI應用，並集結6.7吋O極限沉浸大螢幕、5,000mAh大電量、1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，以及6年安全性更新與最高6代Android系統升級等多項亮點，以親民、高CP值價格帶來涵蓋娛樂、創作與日常應用的完善行動體驗，讓AI生活更加觸手可及。

搭載6.7吋大螢幕與120Hz更新率的三星Galaxy A27 5G，導入升級版O極限全螢幕設計，極窄邊框搭配最小化鏡頭開孔，大幅提升螢幕佔比，纖薄機身、鏡面光澤玻璃背蓋展現俐落簡約的現代美學。

三星Galaxy A27 5G搭載5,000萬畫素OIS光學防手震主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭所組成的三鏡頭系統；升級1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，透過進階影像處理技術，即使在逆光或複雜光源環境下依然能呈現豐富細節，讓自拍、直播更加真實出色。

三星Galaxy A27 5G多項實用AI功能再進化，協助消費者輕鬆完成搜尋、創作與資訊整理等日常任務。透過「搜尋圈」圈選圖片上喜歡的穿搭，即可快速搜尋多種單品；「物件橡皮擦」可智慧移除照片中的路人、雜物或背景干擾，透過AI演算法精準修補畫面細節；「語音轉文字智慧助理」可快速將錄音轉換為文字稿，支援22種語言，助力使用者更有效率地整理會議、課程等重要資訊。

除了全面升級的娛樂、效能與AI體驗，三星Galaxy A27 5G提供最高6代Android作業系統升級與6年安全性更新，確保裝置長期維持最佳使用狀態與最新安全防護。搭配內建Samsung Knox Vault硬體級安全防護機制，透過獨立安全晶片與防篡改記憶體，守護個資隱私。

三星Galaxy A27 5G將於7月3日起在全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，共推出2種儲存容量版本，8GB RAM＋128GB版本提供潮玩黑、心動綠、美拍粉等3色，單機售價11,990元；8GB RAM＋256GB版本則提供心動綠、美拍粉兩色，單機售價13,490元。