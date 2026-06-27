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下半年怎麼玩？ AsiaYo：賞楓、郵輪等體驗行程成主流

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
一生必看一次的「泰國清邁天燈節」年底即將到來，數千盞天燈同時升空的震撼。圖／AsiaYo提供
一生必看一次的「泰國清邁天燈節」年底即將到來，數千盞天燈同時升空的震撼。圖／AsiaYo提供

2026年即將邁入下半年，旅遊平台AsiaYo根據今年上半年平台銷售數據分析指出，旅客需求已從過去追求奢華轉向重視體驗與情緒價值，目前最受歡迎的旅遊型態依序為「超值玩」、「放鬆玩」及「刺激玩」，帶動賞楓花火、郵輪度假、海外馬拉松及國際慶典等商品詢問度持續攀升。

AsiaYo表示，近年旅客越來越重視旅程的彈性，希望能依照個人需求自由搭配住宿、交通及行程，因此半自助旅行、郵輪及自由組合套裝商品逐漸成為主流。平台除提供住宿外，也整合機票、交通、eSIM、票券及套裝旅遊等產品，希望滿足不同族群需求。

若以高CP值旅遊為目標，AsiaYo建議可提前規劃日本東北、韓國釜山及泰國清邁等目的地，避開連假及旅遊旺季，不僅住宿價格較優惠，景點人潮也相對較少。隨著秋季旅遊旺季即將到來，日本賞楓及各地花火大會也已進入預訂期，包括沖繩海洋博公園花火大會、日本山形米澤國際煙火大會等活動，都是熱門選項。

除了賞景之外，深度體驗型旅遊也持續受到青睞。AsiaYo指出，近年滑雪、潛水、海外馬拉松及國際節慶等特色行程需求增加，包括沖繩潛水、菲律賓跳島、北海道雪地活動及泰國清邁天燈節，都吸引不少旅客規劃列入人生清單。

至於偏好放鬆度假的旅客，AsiaYo觀察，日本溫泉旅館、峇里島Villa、泰國海島度假村及北海道森林慢旅行等療癒型商品，今年下半年預料仍將維持高人氣。

郵輪旅遊也是近年成長快速的市場。AsiaYo表示，郵輪因具備住宿、餐飲及娛樂一站式服務，旅客不需自行安排複雜行程，受到不少家庭及上班族青睞。平台近年也擴大布局，推出結合船票、機票、住宿或岸上觀光的一站式商品，除基隆港出發航線外，也布局日本、新加坡出發的Fly-Cruise產品，並規劃阿拉斯加等長程航線。

配合下半年旅遊旺季，AsiaYo同步推出年中促銷活動，涵蓋日本、韓國、東南亞等熱門目的地住宿及旅遊商品，最高現折3618元，並針對eSIM及部分主題行程推出限時優惠，希望吸引民眾提前規劃下半年出國行程。

AsiaYo獨家推出2026米澤戰國煙火大會專屬觀賞席。圖／AsiaYo提供
AsiaYo獨家推出2026米澤戰國煙火大會專屬觀賞席。圖／AsiaYo提供

郵輪 自助旅行 沖繩

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