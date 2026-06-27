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500碗2026／人氣名店犇鐵板燒首次出攤 春美冰菒室消暑首選

聯合報／ 文／袁世珮
犇鐵板燒將高檔精緻料理轉化為平價美食，在市集現場十分搶手。圖／500輯攝影團隊提供
犇鐵板燒將高檔精緻料理轉化為平價美食，在市集現場十分搶手。圖／500輯攝影團隊提供

春美冰菒室的芒果冰是熱銷品項。圖／500輯攝影團隊提供
春美冰菒室的芒果冰是熱銷品項。圖／500輯攝影團隊提供

超過30年的經典鐵板燒品牌犇鐵板燒，首次市集出攤獻給500碗，將精緻鐵板燒料理轉換成最具特色小吃，開賣15分鐘即爆單，後續點餐要等一小時。

犇鐵板燒以高級食材為特色，將經典日式鐵板燒結合法式新穎烹調技術，餐廳位於微風信義店，單價從1580元起至3500元不等。此次為500碗市集設計100到250元的餐點，平價但美味不打折，包括經典鐵板系列之USDA安格斯牛小排、醬燒伊比利豬肉捲，以及鐵板串燒系列，其中松露滑蛋燒肉菠蘿包雙重奏，一豬一牛兩個，都只有兩口大小，很適合市集上邊走邊吃的閒適感。

店家表示，每個品項約限量50份左右，首日三小時，牛小排和炒飯就售罄，下雨也阻止不了買氣，不少客人意外能在這裡看到?，也使得周六第二天一開攤就爆單。

吃火熱鐵板燒，對面的春美冰菒室就是最佳「涼」伴。2017年創立的台灣傳統冰品甜湯名店，去年拿到500甜獎勵，此番參加500碗市集，將店裡的招牌都帶到現場，包括杏仁豆腐、珍珠奶茶冰、經典台式黑糖刨冰，以及當季的芒果冰。

雖然這個周末不時有雨，但春美的老招牌吸引買氣，芒果冰銷得最快，是市集裡搶手的消暑滋味。

犇鐵板燒將高檔精緻料理轉化為平價美食，在市集現場十分搶手。圖／500輯攝影團隊提供
犇鐵板燒將高檔精緻料理轉化為平價美食，在市集現場十分搶手。圖／500輯攝影團隊提供

春美冰菒室是夏日市集的最伴「涼」伴。圖／500輯攝影團隊提供
春美冰菒室是夏日市集的最伴「涼」伴。圖／500輯攝影團隊提供

春美冰菒室是市集上的消暑良伴。圖／500輯攝影團隊提供
春美冰菒室是市集上的消暑良伴。圖／500輯攝影團隊提供

犇鐵板燒將高檔精緻料理轉化為平價美食，在市集現場十分搶手。圖／500輯攝影團隊提供
犇鐵板燒將高檔精緻料理轉化為平價美食，在市集現場十分搶手。圖／500輯攝影團隊提供

犇鐵板燒的人氣驚人，早早爆單。圖／500碗攝影團隊提供
犇鐵板燒的人氣驚人，早早爆單。圖／500碗攝影團隊提供

春美冰菒室是夏日市集的最伴「涼」伴。圖／500輯攝影團隊提供
春美冰菒室是夏日市集的最伴「涼」伴。圖／500輯攝影團隊提供

春美冰菒室是夏日市集的最伴「涼」伴。圖／500輯攝影團隊提供
春美冰菒室是夏日市集的最伴「涼」伴。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第四屆500碗】完整得獎名單

● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2026全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/kpRv1q

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

永續支持：環境部

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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