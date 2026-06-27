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500碗2026／GINO PIZZA與欲罷不能鹹水雞 世界冠軍與小吃王者各領風騷
在The CAPUTO拿坡里披薩大賽拿到世界冠軍的鄭羽辰Gino，親自率領GINO PIZZA進駐500碗市集，現場手工製作披薩，讓民眾一嘗獲馬世芳、吳寶春於上屆500碗推薦的世界級好味道。
GINO這次主打冠軍口味無花果披薩，帶齊麵糰、配料、烤箱，現場製作，熱烤出爐，限量200份。雖然下雨惱人，但熱烤的香氣也吸引民眾靠近，買氣不弱。
市集裡有世界冠軍，也有小吃界王者，「欲罷不能鹹水雞」是台北東區高人氣的小吃名店，平時店前總有人龍，此次出攤500碗市集，一樣吸引人潮。
店家使用當日新鮮的去骨雞肉，經控溫製程，保留住肉汁，這次也從宜蘭帶來50份左右的雞肉，另備有花椰菜、高麗菜等各種小菜。不少曾在東區光顧過的客人，很意外在市集上看到熟悉滋味，也有新客一吃想成主顧，詢問平時哪裡可買，因500碗市集又擴展了美食地圖。
● 500碗2026中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2026全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/kpRv1q
500碗2026
THE 500 BOWLS AWARD 2026
主辦單位：500輯
永續支持：環境部
指定用車：TOYOTA
共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡
指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒
贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油
※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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