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盛夏法式清涼 Chaumet三大經典系列湛藍之美演繹夏日優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jeux de Liens項鍊，18K黃金鑲嵌1顆明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens項鍊，18K黃金鑲嵌1顆明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

擁有將近250年深厚歷史的法國高級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），以海藍寶、藍寶石、綠松石等清透彩寶重新演繹Joséphine、Bee de Chaumet、Liens三大經典系列迎接夏日，融合法式美學，打造通勤、度假、聚會皆適合的輕盈搭配，讓夏日穿搭綻放柔和璀璨光采。

備受喜愛的Bee de Chaumet系列迎來全新力作，以蜜蜂為主角的設計首度運用18K白金鑲嵌藍寶石打造具象的蜜蜂圖騰，褪去黃金溫潤感，更顯皇室貴氣；同步推出無鑲鑽鉑金六角形蜂巢圖騰的項鍊與手環，三圈交疊蜂巢透過鏡面拋光捕捉光影，設計中性，易於混搭配戴。

作為品牌永恆謬思，Joséphine系列承襲約瑟芬皇后喜愛的梨形切割與鷺羽意象，選用澄澈海藍寶石打造項鍊，如水波般清透藍調中和暑氣，18K白金襯托鑽石細緻閃耀，是夏日輕優雅穿搭首選。象徵人與人牽絆的Liens緣系系列，為夏日注入溫暖與清新雙重風貌。Jeux de Liens黃金鑽石項鍊以簡約交叉符號捕捉日光溫潤光澤，Harmony小型項鍊結合玫瑰金與綠松石，以傳說中能平撫躁動的綠松石，為炎夏帶來靜謐活力，多色寶石款式可自由混搭，打造個人專屬風格。

Bee de Chaumet鉑金手環。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet鉑金手環。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Jeux de Liens Harmony小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌綠松石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌綠松石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌1顆梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌1顆梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

鑽石

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