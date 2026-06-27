盛夏法式清涼 Chaumet三大經典系列湛藍之美演繹夏日優雅

擁有將近250年深厚歷史的法國高級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），以海藍寶、藍寶石、綠松石等清透彩寶重新演繹Joséphine、Bee de Chaumet、Liens三大經典系列迎接夏日，融合法式美學，打造通勤、度假、聚會皆適合的輕盈搭配，讓夏日穿搭綻放柔和璀璨光采。

備受喜愛的Bee de Chaumet系列迎來全新力作，以蜜蜂為主角的設計首度運用18K白金鑲嵌藍寶石打造具象的蜜蜂圖騰，褪去黃金溫潤感，更顯皇室貴氣；同步推出無鑲鑽鉑金六角形蜂巢圖騰的項鍊與手環，三圈交疊蜂巢透過鏡面拋光捕捉光影，設計中性，易於混搭配戴。

作為品牌永恆謬思，Joséphine系列承襲約瑟芬皇后喜愛的梨形切割與鷺羽意象，選用澄澈海藍寶石打造項鍊，如水波般清透藍調中和暑氣，18K白金襯托鑽石細緻閃耀，是夏日輕優雅穿搭首選。象徵人與人牽絆的Liens緣系系列，為夏日注入溫暖與清新雙重風貌。Jeux de Liens黃金鑽石項鍊以簡約交叉符號捕捉日光溫潤光澤，Harmony小型項鍊結合玫瑰金與綠松石，以傳說中能平撫躁動的綠松石，為炎夏帶來靜謐活力，多色寶石款式可自由混搭，打造個人專屬風格。

Bee de Chaumet鉑金手環。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Jeux de Liens Harmony小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌綠松石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供