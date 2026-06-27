繁華褪去後的清晰銳利 Prada 2027春夏男裝將減法進行到底

Prada近日在米蘭發表了2027春夏男裝秀，大秀聚焦在「Clarity」主題上，全數發表再度由雙創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同掌舵，品牌主張所謂的「清晰」是有意識的取捨與拒絕多餘的複雜性，將Prada經典的簡約輪廓賦權、成為界定與重塑的過程；大秀上並有台灣男星許光漢、韓團ENHYPEN、日星坂口健太郎、泰星Pond Naravit出席看秀，其中許光漢更在米蘭進行街拍、展現不亞於秀場的時髦身影。

Prada 2027年春夏男裝系列並非流於表面的極簡，而是對男性身形的有意識推進。設計師以牛仔、T恤、皮衣與窄版西裝等基礎元素為中軸，刻意剔除無謂裝飾，僅留下極致純粹的結構與比例。在此種克制姿態下，服裝展現出更為狹窄、修長的銳利輪廓；像是極短版襯衫與低腰長褲拉長了身形，不對稱眼鏡、錯位印花與裸露中段的解構則在極簡中注入點到為止的戲劇張力。白色半透明造型與硬挺皮革、丹寧交織出冷冽對比，人們恍然覺知：本季在回歸基本外，再以理性的視覺重新定義男裝的未來美學之路。

服裝層次與配件上，本季展現了精準的理性與感性交鋒，像是V領短毛衣背心被刻意疊穿於誇張翻領的窄身皮外套外，打破傳統的內外層次認知，實踐Inside Out的思維。配件與功能性設計更賦予穿戴者「選擇」與「組裝」的第一主觀，諸如面紙盒大小的隨身包懸掛在腰間，宛如工裝文化中腰鍊的變形延伸，也呼應姐妹品牌Miu Miu曾創造的迷你吊飾風潮。

常見於孟克鞋的帶扣則轉化為魔鬼氈帶的鞋款設計，單帶、雙帶甚至三帶的設計創造出多元性，並透過可拆式品牌標誌與多變的功能細節，讓服裝設計不流於炫技，而是充滿自由意志的結構遊戲。

V領短毛衣背心被刻意疊穿在窄身皮外套外，展現解構服裝內外層次的思路。圖／Prada提供

透視的長袖襯衫與丹寧長褲，在基本純粹中加入了戲劇性。圖／Prada提供

Prada Bonnie大型皮革手提包，價格店洽。圖／Prada提供

斜掛在腰間的小包會否引領新一波男裝風潮？且讓時間給出回應。圖／Prada提供

不對稱眼鏡、錯位印花等手法，為簡約的脈絡賦予了趣味性。圖／Prada提供