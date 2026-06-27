500碗2026／台中租界炭火蝦飯、鄒記菜包新口味開賣！糯夫米糕經典不敗

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」舉辦的「500碗最強小吃派對市集」首度擴大規模在台北、高雄兩地雙城巡迴，台北場於6月26日至6月28日於台北西門紅樓北廣場熱鬧登場。儘管活動當天天空飄著細雨，週六12點開市前就已經湧入大量人潮，許多眾所期待的老字號美味小吃尚未開賣就已經大排長龍。

●台中租界炭火蝦飯 新菜色搶先亮相

在美食雲集的「500碗」活動現場，來自台中的「台中租界炭火蝦飯」已經是他們第三次參與這場全台矚目的小吃盛事，不到11點，老闆就帶著團隊與滿腔熱誠展開前置，主打的「蝦皇蝦多多飯」是本次在活動現場搶先販售後，才會回到店裡供應的全新菜色。

「這裡就是全台灣小吃攤最強的『武林聖地』！」老闆豪氣地表示，他心目中的500碗活動具有崇高地位；作為本次活動中台中的唯一代表，老闆表示一定要來現場共襄盛舉。強調「台灣原創美味」的他，堅持店內所使用的材料90%以上都是台灣在地食材，例如，基底選用優質的台灣米，搭配耗時費力的手削玉米，以及加入鮮乳坊牛奶的滑蛋，誠意滿滿，讓人認不住一口接一口。

●鄒記菜包 客家新味再續美味緣分

鄒記菜包自第二屆500碗評選中獲獎以來，知名度大增，也展開了與500碗多次的合作，加上2025 年進一步摘下米其林必比登（Bib Gourmand）推薦的肯定，讓他們更有底氣持續推廣承載著客家精神的傳統美食。

這次再度參與「500碗」的市集活動，鄒記菜包帶來了令人耳目一新的創意，是過去兩年從未嘗試過的全新口味——「客家小炒」與「鹹芋頭」，兩種新口味將道地的客家料理元素結合進傳統菜包中，大膽創新的滋味，也來自豐富的客家飲食文化。面對開賣前早已排起了長長的人龍，鄒記菜包這次特別加碼準備了充足的供應量，希望能讓每一位冒雨前來的朋友都能品嚐到這份道地滋味。

●糯夫米糕 從台南飄香至台北的職人堅持

來自台南的糯夫米糕一直是500碗活動的常客，只要有機會，他們就會希望能與台北喜愛米糕的朋友們見面，這份支持一直是他們前進的動力。在口味選擇上，他們始終相信經典不敗，因為那才是最能代表品牌初衷的味道。

糯夫米糕的誕生源於一份對親情的眷戀。老闆白手起家，投入多年心力傳承外公的手作之味。這份獨特的滋味在現今餐飲市場中極具辨識度，在許多傳統美食正因後繼無人而消失的時代，這份老味道能被大家記住，對他們而言不僅是感動，更是一種使命。除了出攤現場，糯夫米糕亦提供網路訂購的選項，簡單加熱就能在家享用到還原度極高的傳統手作美味。

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500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄒記菜包開賣前就大排長龍。圖／500輯攝影團隊提供

台中租界炭火蝦飯全新菜色「蝦皇蝦多多飯」於500碗小吃市集搶先販售。圖／500輯攝影團隊提供

糯夫米糕帶來備受歡迎的經典美味。圖／500輯攝影團隊提供

鄒記菜包今年帶來全新口味「客家小炒」與「鹹芋頭」。圖／500輯攝影團隊提供

台中租界炭火蝦飯全新菜色「蝦皇蝦多多飯」於500碗小吃市集搶先販售。圖／500輯攝影團隊提供

糯夫米糕帶來備受歡迎的經典美味。圖／500輯攝影團隊提供