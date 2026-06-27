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中秋大戰提前引爆！3大品牌搶攻高端禮盒市場 盲盒再抽住宿券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「映月・恆藏」精選6款匠心月餅，涵蓋酒香巧克力流心、荔枝覆盆莓、棗泥麻糬、百香金柚麻糬、滷肉奶皇蛋黃、紅玉紅茶豆沙，創新甜口與經典鹹食風味一盒俱備。圖/洲際提供
「映月・恆藏」精選6款匠心月餅，涵蓋酒香巧克力流心、荔枝覆盆莓、棗泥麻糬、百香金柚麻糬、滷肉奶皇蛋黃、紅玉紅茶豆沙，創新甜口與經典鹹食風味一盒俱備。圖/洲際提供

中秋節尚未進入傳統銷售旺季，今年月餅禮盒已提前搶市，主打設計故事化、體驗升級與企業送禮市場，除了香港跨海登台，也有業者主打送盲盒抽住宿券，增添團圓趣味。

●香港「望月」月兔禮盒登場　流心奶茶新品搶攻年輕市場

來自香港的精品烘焙品牌「望月」率先出擊，推出2026中秋系列「月行、月杵、月桂」3款月兔主題禮盒，以中式花窗與月兔神話為設計核心，將嫦娥奔月、玉兔搗藥與吳剛伐桂轉化為現代節慶意象。

3款禮盒依不同送禮情境設計，從高端商務到企業福委與家庭共享皆有對應選擇，價格帶在1,150至1,450元不等。同時，望月也同步升級流心系列，推出「流心奶茶」與「黑芝麻」新口味，並首度推出4入流心自由組合禮盒，強化年輕族群與彈性送禮市場。即日起開放早鳥預購。

●洲際雙城聯名月餅登場　住宿與餐飲禮遇一次串連

國際飯店品牌InterContinental Hotels Group旗下高雄與台北洲際酒店，首度攜手推出雙城聯名中秋禮盒「映月・恆藏 Eternal Continuum」，以南北共製概念打造節慶禮盒新高度。

此次禮盒主打6款創新月餅，融合台灣在地茶藝品牌聯名，並帶入生肖轉盤設計與數位祝福卡功能，讓送禮延伸至線上互動體驗。其中最大亮點為掃描QR Code即可解鎖雙城住宿與餐飲禮遇，將節慶禮盒延伸為旅遊體驗入口。

目前禮盒已開放預購，早鳥最高可享8折優惠。

●國泰飯店雙禮盒策略　結合盲盒與餐飲券創造驚喜經濟

國泰飯店觀光事業今年中秋推出「月映拾光」與「茶舞拾光」兩款禮盒，主打「送禮即體驗」。其中「月映拾光」內含桃山皮月餅與果乾紅烏龍，並搭配旗下飯店餐飲券與住宿抽獎盲盒活動，強化開箱驚喜感；「茶舞拾光」則以茶風味甜點與台灣茶品組合，鎖定不吃月餅族群，拓展節慶禮盒新客層。

品牌指出，今年延續盲盒機制，消費者有機會抽中限量住宿券，提升市場話題性。目前全系列禮盒已開放預購，早鳥最低7折起。

「映月・恆藏Eternal Continuum」中秋禮盒即日起至7月15日預購享超早鳥8折優惠，數量有限，售完為止。圖/洲際提供
「映月・恆藏Eternal Continuum」中秋禮盒即日起至7月15日預購享超早鳥8折優惠，數量有限，售完為止。圖/洲際提供

國泰飯店觀光事業今年中秋推出「月映拾光」與「茶舞拾光」兩款主題禮盒。圖/國泰飯店提供
國泰飯店觀光事業今年中秋推出「月映拾光」與「茶舞拾光」兩款主題禮盒。圖/國泰飯店提供

望月中秋禮盒4入組。圖/望月提供
望月中秋禮盒4入組。圖/望月提供

香港精品級烘焙「望月」3款月兔禮盒發表全新流心口味與4入組，早鳥預購即日起限時開跑。圖/望月提供
香港精品級烘焙「望月」3款月兔禮盒發表全新流心口味與4入組，早鳥預購即日起限時開跑。圖/望月提供

禮盒 月餅 香港 中秋節

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