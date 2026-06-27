暑假親子飯店大戰開打！韓國快樂狗狗主題房、400坪卡丁車樂園一次看

今年暑假飯店「聯名房」依舊發燒，除了最新超萌IP聯名主題房，還有室內大型樂園、親子探索活動與食宿全包度假方案。

●韓國快樂狗狗首度進駐飯店 全台唯一主題房7月登場

看準韓流IP熱潮，和逸飯店台北民生館與忠孝館首度攜手韓國人氣文創品牌「ONE ONE ZERO SEVEN」，自7月1日至11月30日推出全台唯一「韓國快樂狗狗主題房」。

主角小七（Gongchil）與依依（Gongsil）將從插畫世界走進客房，從專屬房卡、浴袍、毛巾、迎賓畫面到客房牆面、浴室及鏡面設計皆融入角色元素，打造沉浸式住宿體驗。兩館共限量推出6間主題客房，入住即能被滿滿療癒感包圍。

住房專案雙人入住每晚4,800元起，包含早餐及多項聯名限定贈品。7月1日至9月15日期間入住，還可獲得LED磁吸小燈箱、聯名果凍包、髮夾、盲袋鑰匙圈等限量商品；9月中旬後則依館別贈送聯名運動毛巾或雙層玻璃馬克杯。

●台北萬豪打造400坪室內樂園 Go-Kart卡丁車無限玩

不讓主題房專美於前，台北萬豪酒店人氣親子專案「卡丁樂遊島」今年暑假再度回歸。

7月30日至8月23日，飯店將3樓宴會廳改造成超過400坪的室內親子樂園，其中最吸睛的是超過200坪的Go-Kart卡丁車賽道，4歲以上孩童即可體驗，還提供親子共乘選項。現場另設有LED大螢幕Switch遊戲區、兒童電動車體驗區、手足球及乒乓球等設施，房客可不限次數入場。

今年更首度推出「藝起尋寶趣」活動，帶領親子探索館內世界級藝術收藏，包括建築女爵Zaha Hadid與雕塑大師Henry Moore作品，完成任務還可兌換人氣甜品與雞蛋糕。

住房專案每晚9,999元起，除早餐及樂園暢玩外，還加贈1,000元餐飲抵用券。

●嘉義繪日之丘小資旅行夯 平日入住含早餐2,560元起

瞄準暑假自由行與輕旅行市場，天成文旅-繪日之丘推出「FUN暑假．來嘉玩」住房專案，即日起至8月底，周一至周四入住指定房型每晚2,560元起，並依入住人數提供早餐。

飯店以嘉義木都文化為設計靈感，館內提供迎賓鬆餅、阿里山高山茶、古早味零食區及SWITCH遊戲機等設施，讓旅客能以平實預算享受慢遊嘉義的樂趣。

●統一渡假村主打避暑玩水 未滿6歲免費住

若偏好山林避暑行程，統一渡假村馬武督與統一渡假村谷關則推出暑假限定優惠。

馬武督館結合滑水道、闖關活動、角色變裝與夜間解謎體驗，一泊二食雙人房平日6,980元起；谷關館則主打冷湯、水上碰碰船、泡泡戲水池及全新「鴨鴨澡堂」，和洋雙人房一泊二食6,880元起，暑假期間不加價。

韓國快樂狗狗主角小七（Gongchil）與依依（Gongsil）將從插畫世界走進客房。圖/和逸飯店提供

天成文旅-繪日之丘「FUN暑假．來嘉玩」住房專案，平日入住輕逸精緻客房每房每晚3,120元起。圖/天成文旅-繪日之丘提供

台北萬豪主打「卡丁樂遊島」住房專案。圖/台北萬豪提供

台北萬豪「卡丁樂遊島」住房專案，可暢享大螢幕電玩區。圖/台北萬豪提供

天成文旅-繪日之丘「FUN暑假．來嘉玩」專案依房型人數提供翌日早餐，結合中西式料理與在地風味，為旅人開啟豐盛美好的旅程晨光。圖/天成文旅-繪日之丘提供

統一馬武督有親子變裝美拍。圖/統一渡假村提供