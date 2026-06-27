不開冷氣怎麼降溫？網友最愛十大消暑神器出爐 女孩衣櫃單品不能沒有它

不只冷氣有用！網友激推消暑好物大公開

高溫來襲、艷陽高掛，才剛踏出冷氣房就熱得滿頭大汗。每到夏天，如何對抗悶熱成為不少人的共同課題，從電風扇、涼感衣物到各式降溫小物，都是網友口中的「消暑神器」。近年來，主打吸濕排汗、瞬間涼感的涼感內衣更成為許多女性夏季衣櫃必備單品，讓舒適感從最貼身的穿著開始升級。

除了家家戶戶少不了的冷氣，以及冰品、手搖飲等消暑美食外，還有哪些降溫好物深受網友喜愛？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的夏季降溫神器，帶你一次掌握今夏最夯的消暑趨勢與必備法寶！

No.1 扇子、風扇

示意圖／Shutterstock

說到最經典的夏日降溫神器，扇子和風扇絕對榜上有名。從過去人手一把的扇子，到如今功能愈來愈多元的桌上型風扇、隨身風扇，都是許多網友對抗酷暑的好幫手。透過持續送風加速汗水蒸發，不僅能帶來涼爽感，也能在悶熱環境中提升舒適度。

近幾年隨身風扇蔚為風潮，不論是掛脖風扇還是手持風扇，通勤、旅遊時幾乎人手一台，簡單實用又方便攜帶的特性，在Dcard網路購物版引發熱烈討論，「可以掛脖就很方便，逛街或看演唱會的時候手就不用一直拿著」、「製冷真的好用，雖然有人覺得智商稅，但冰過肌膚後真的有瞬間降溫的感覺」、「長時間室外的話，我倒覺得可以噴水的那種水冷扇比較有涼感。我還有搭配其他的降溫產品，像冰涼貼、涼感濕紙巾，這種有薄荷跟酒精成分的產品」。

No.2 涼感衣物

翻攝FB／臺灣華歌爾

面對一年比一年炎熱的夏天，許多人開始從穿搭下手，希望減少悶熱與黏膩感，因此主打吸濕排汗、透氣舒適的涼感衣物也持續受到網友關注。隨著消費者對舒適度要求越來越高，涼感機能也逐漸從外層服飾延伸至貼身衣物，「涼感內衣」更成為許多女性夏季衣櫃中不可或缺的固定班底。

網路上也有不少關於涼感內衣的討論與心得，有網友在電商平台分享華歌爾涼感內衣的穿著體驗，表示「舒適好穿又無痕，適合夏天穿戴」、「舒適好穿，夏天的必備品，已回購多次」、「材質舒適透氣，很好穿」。華歌爾近期另推出輕涼系列「透氣快乾專利3D立體罩杯蕾絲款」，透氣快乾、手感Q彈的均厚呼吸泡模杯，搭配表裡貼合的透氣布料，宛如在內衣裡裝了排風扇，即使長時間穿著也能維持乾爽舒服。

No.3 涼感寢具

示意圖／Shutterstock

白天被高溫折磨已經夠難受，如果晚上躺在床上依舊熱到大汗淋灕，肯定令人崩潰難眠。因此每逢夏天來臨，主打接觸即涼、透氣舒服的涼感寢具便受到廣大消費者青睞。從涼感床包、涼感枕套到涼感棉被，即使沒有將冷氣開的太強，各式各樣的涼感寢具都能提供使用者相對舒適的睡眠環境。

最近在網路上受到網友關注的就是「冰冰被」，許多網友也在Threads上分享實際體驗心得，「最近真的熱到懷疑人生，自從換了冰絲涼被，觸感涼涼的超舒服，瞬間降溫的感覺超明顯」、「冰冰被很讚，小朋友都超愛」、「剛蓋時很涼，過一下就跟一般的一樣，但真的很舒服很親膚，我直接入手兩組」。

No.4 遮光窗簾、遮陽板

示意圖／Shutterstock

夏天的熱氣不只來自戶外，強烈陽光透過窗戶直射室內、車裡，也常讓家中、車內宛如溫室一般悶熱。為了降低室內溫度，不少人會選擇安裝遮光窗簾或使用遮陽板，阻擋陽光與熱能進入。尤其是西曬嚴重的房間或辦公室，透過適當遮蔽不僅能減少刺眼光線，也能提升冷房效率。

日前有網友在PTT以「西曬房的防曬措施」為題發文，原PO透露自己去看了一間西曬房，面對馬路的客廳落地窗、主臥窗戶均貼滿防曬隔熱紙，「害我都不知道花錢買景做什麼了，可是沒有貼隔熱紙好像又太熱」。許多鄉民也紛紛提供解決辦法，「換隔熱紙啊，或許效能降低，可是比較透亮啊」、「隔熱紙貼好一點的，直接找貼汽車隔熱紙的店家來貼，會改善很多，窗簾也可以裝全遮光的」。

No.5 遮陽帽

示意圖／Shutterstock

兼具防曬與穿搭功能的遮陽帽，是不少人夏季外出的降溫單品。當烈日高掛時，帽簷能有效阻擋陽光直射臉部與頭部，減少曝曬帶來的不適感。近年來，許多品牌更推出加寬帽簷、透氣網布及防曬機能材質等設計，讓遮陽帽不只是造型配件，更成為對抗高溫的重要幫手。

今年5月，嘉義藝術節攜手熱門手機遊戲《Pikmin Bloom》於嘉義市舉辦迷你散步活動，吸引大批玩家朝聖。參與者除了能搜集各景點限定明信片與飾品皮克敏金色花苗外，還有機會領取活動限定的皮克敏遮陽帽。這款結合可愛造型與實用功能的周邊一亮相便迅速掀起網友討論，「遮陽造型帽可以免費索取，超可愛」、「我們前一晚就從台北衝下來，可惜還是沒拿到」。

No.6 遮陽傘

示意圖／Shutterstock

夏天出門可以忘記帶水壺，但絕對不能忘記帶陽傘！看似簡單的遮陽傘，卻是不少網友公認有感的夏日降溫神器。相較於直接曝曬在陽光下，撐傘不僅能阻擋刺眼陽光，也能減少熱能直接照射在頭部與身體，讓外出時的悶熱感大幅降低。日本生活品牌Horizon推出全球首把專為男性設計的方形水平晴雨傘「ZenShade」，傘面展開後邊長僅45公分、重量僅160公克，引發網友熱烈討論，「撐傘撐成這樣才尷尬吧」、「我看不如就別出門了吧......」。

如果想買抗UV陽傘可以怎麼選呢？衛生福利部指出，依照經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）總號15001「防日光紫外線織物性能評估」，紫外線防護係數（UPF）分為A（40以上）、B（25至39）及C（15至24）三個等級，數字愈高表示可阻擋紫外線輻射通量愈多，因此遮陽傘如宣稱「防紫外線（UV）性能」者皆應符合上述標準。

No.7 空調服

你知道什麼是空調服嗎？空調服最大的特色就是在衣服兩側或背部配置小型風扇，透過持續送風加速空氣流通，幫助排出身體熱氣與汗水，讓穿著者即使身處高溫環境，也能維持相對舒適的體感溫度。無論是外送員、工地人員還是經常從事戶外活動的人，都將空調服視為對抗酷暑的重要裝備。

有網友在Threads上詢問「空調服是不是智商稅」，並透露男友在工地工作，「因為男友真的很大隻所以超級怕熱，我真的怕他給我融化在工地了」。許多熱心脆友也回應，「絕對不是智商稅，我都稱它為功德衣。因為怒氣值會直接少一半，尤其這種天氣」、「我自己農業用每天在太陽底下工作，雖然室外溫度是熱的，但真的比沒吹還好，建議要買可以買無袖的，工作上也比較輕鬆」。

No.8 涼感護墊、衛生棉

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台灣夏季氣候炎熱潮濕，對不少女性來說，生理期或日常使用護墊時產生的悶熱感，常常令人感到更加不舒服。因此，透過特殊材質設計的護墊與衛生棉，能在使用時帶來些許清爽感受、減少悶熱不適，逐漸成為網友夏天必囤的降溫商品。

有網友曾於Threads上好奇詢問「涼感衛生棉的受眾是誰」，沒想到釣出其他網友回答，「是我，不覺得涼涼的很舒服嗎？」「在台灣這種熱得要死的夏天，沒有涼感衛生棉真的會死」、「不然夏天會覺得很悶熱還會過敏起疹子」，還有人推薦愛用品牌，「靠得住茶樹跟蘇菲小黃瓜的都是微涼，很好用」、「我自己超愛用後宮的涼感衛生棉......這天氣悶到這樣，不用涼的真的很不舒服」。

No.9 涼感洗髮精、沐浴乳

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炎炎夏日最令人受不了的，莫過於全身黏膩、頭皮悶熱的感覺。這時一瓶具有清涼感的洗髮精和沐浴乳，往往能成為拯救夏天的秘密武器。許多涼感洗護產品會在清潔過程中帶來冰涼舒爽的感受，讓剛曬完太陽或流完汗的身體瞬間降溫，成為網友夏季離不開的降溫神器。

像是LUX麗仕小氣泡爽膚沐浴露微醺白桃香、沁涼海鹽香受到藝人泱泱推薦，「兩款都含有微養小氣泡、蘊含100%純度冰感薄荷因子，讓肌膚暢爽呼吸，彷彿是肌膚的清爽氣泡飲」；tsaio上山採藥野薄荷系列的頭皮洗髮露也有網友討論，「洗的時候頭皮不會特別覺得涼，沖水後，馬上可以感受到頭皮的涼感，很舒爽，有釋放一整天壓力的感覺」。

No.10 退熱貼

示意圖／Shutterstock

近年來，「退熱貼」也成為許多人包包裡的常備降溫小物，只要撕開包裝貼在額頭、頸部或手腕等部位，就能帶來清涼舒適感。尤其對於需要長時間通勤、戶外排隊或參加活動的人來說，退熱貼不僅攜帶方便，使用上也相對簡單，成為不少網友愛用的夏日降溫神器。

去（2025）年10月有網友在Threads上分享源自日本的助眠偏方，貼退熱貼在小指上睡覺，起床時會覺得比較清爽、減少疲勞沉重感，引發百萬名脆友關注，「留著失眠時候可以試試看」、「以前很喜歡用這個睡，真的有比較好睡」，還有人逗趣表示，「請問雙手都貼，會變成睡美人嗎？」不過此做法效果因人而異，貼錯可能導致皮膚過敏或冰涼感影響睡眠，若是失眠嚴重，仍建議尋求專業醫師協助。

（延伸閱讀：失眠、睡不好有解了？「小指貼退熱貼」竟能有效助眠 網實測：睡到不省人事）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月5日至2026年6月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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