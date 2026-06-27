有行旅／陸海空串聯 獨享西澳夢幻光影

與台灣同時區的西澳，擁有地球級的獨特景觀，粉紅湖會因光線與季節變換色調，印度洋沿岸以長木棧橋、百年燈塔與海蝕岩景連成一線，荒野地貌則以石灰岩柱與峽谷框景呈現遠古時間的刻痕。

有行旅以陸、海、空安排串起行程 ，粉紅湖觀光小飛機空中巡禮、曼杜拉互動抓龍蝦與海鮮饗宴、羅特尼斯島私人包車深度環島；餐桌精選伯斯名店：三帽肯定的Wildflower，把風景一起端上桌的Wills Domain酒莊美食體驗，具全球指標性美食餐廳Nobu。旅宿以指標級飯店與海岸度假型飯店收束。

有行旅「西澳光影幻境 陸海空私享十日」十天七夜旅程，今年十月廿日至十月廿九日。報名請洽02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。