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千億乳酸菌結合清爽檸檬！KIRIN低卡機能飲登場 運動解渴新選擇
隨著消費者對健康生活的重視提升，飲品市場正逐漸從單純追求口味，轉向兼顧成分、機能與飲用體驗的新方向。日本KIRIN持續觀察市場趨勢，推出全新「iMUSE_乳酸菌檸檬水」，以長年研究的Plasma乳酸菌為核心，每瓶添加1,000億個乳酸菌，結合清爽檸檬水風味，為日常補水帶來更多元選擇。
「iMUSE」源自麒麟集團多年來在發酵生物科技領域的研究累積，品牌於2017年正式於日本推出，背後承襲超過40年的研發基礎，並結合與醫學機構合作的研究成果，持續探索健康飲品的更多可能。
此次推出的「iMUSE_乳酸菌檸檬水」，以低熱量設計搭配自然檸檬香氣，入口清新爽口，酸甜比例平衡，降低日常補水的負擔感。無論是運動後補充水分、炎熱天氣下快速解渴，或作為日常飲品選擇，都能輕鬆融入生活情境。
近年機能型飲品市場持續成長，消費者對飲品的期待，也從「好喝」延伸至「機能性」。KIRIN透過「iMUSE」品牌持續深化健康飲品布局，希望以風味與機能兼具的產品，回應現代人追求便利、清爽與健康平衡的生活方式。
「iMUSE_乳酸菌檸檬水」容量500ml，即日起於全台量販超市陸續販售，提供消費者在日常補水之外，多一項輕鬆無負擔的新選擇。
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