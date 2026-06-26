新光三越「綠循環生活展」規模升級 集結60品牌5大展區讓永續更日常

新光三越以「Together, Making Life Better」核心理念深耕永續發展。今年再度於6月26日至7月6日在台北信義新天地A9舉辦《第二回RE:ACTION綠循環生活展》。今年規模全面升級，集結60個永續品牌，從美妝、時尚、居家、飲食到地方創生，打造貼近日常的永續體驗平台。

《第二回RE:ACTION綠循環生活展》以「家」為策展核心，打造「循環美妝間」、「風格衣櫥間」、「永續森客廳」、「純淨綠廚房」及「綠生活聚落」5大生活場景展區，讓民眾在熟悉的生活中，看見循環設計與綠色消費的多元可能，讓永續正融入到日常生活當中。同時今年更首度邀請舊鞋救命、愛・女孩Love首度參展的還有舊鞋救命、愛・女孩、家扶基金會及綠色和平四大公益夥伴。

「循環美妝間」：由萊雅集團領軍旗下蘭蔻、KIEHL'S等7大品牌，推廣「補充式消費」，購買指定補充品即贈 1,000點skm points。

「風格衣櫥間」：匯聚Story Wear、UUIN等18家品牌，利用海廢再生、回收丹寧及碳捕捉面料，重新定義永續穿搭。

「永續森客廳」：有情門、大漢家具與羅技（Logitech）等6大品牌，透過再生林木、模組化設計與PCR再生塑膠，展現循環家居的未來樣貌。

「純淨綠廚房」：島島永續、長日咖啡等7家品牌，將海廢與咖啡渣轉化為實用器皿與香品，實踐廚房裡的資源循環。

「綠生活聚落」：由經濟部商業發展署推薦，集結deya、谷慕慕、玩艸植造及艾瑪絲（AROMASE）等獲國際大獎肯定的品牌，展現綠色創新力。

除了靜態展覽，去年受好評的「物件轉運站」今年持續推出，民眾攜帶寶特瓶、美妝空瓶等14項回收物，即可獲得20點 skm points，消費自備購物袋再送10點。此外，消費滿額還能兌換由首屆展區帆布再製的限定「REBIRTH水餃包」。

今年更首度推出「名人、KOL衣櫥私服公益二手拍」，由宣傳大使姚愛寗領軍，割愛私藏的OLYMPUS底片相機，並攜手Ivy Chao、何思靜等8位名人釋出二手好物，以時尚影響力推動循環消費。展期間將舉辦超過 30場互動體驗，邀請民眾一同讓永續成為人人都能實踐的日常行動。

《第二回RE:ACTION綠循環生活展》6月26日至7月6日在台北信義新天地A9舉辦。圖／新光三越提供

《第二回RE:ACTION綠循環生活展》6月26日至7月6日在台北信義新天地A9舉辦。圖／新光三越提供