500碗2026／迪記法式料理技法炭香豬舌飯 源慶鮮蚵新鮮直送蚵仔小卷

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」舉辦的「500碗最強小吃派對市集」首度擴大規模，集結全台人氣小吃品牌，台北場於6月26日至6月28日於台北西門紅樓北廣場熱鬧舉辦，邀請民眾一起用味蕾認識台灣最具代表性的在地美食。

高雄龍華市場的迪記法式豬舌飯，由曾任職法國多家星級餐廳的阿當主廚創立，將法式料理技法帶回台灣市場小吃，以炭烤豬舌重新詮釋庶民料理。招牌炭香豬舌飯選用低溫熟成的豬舌、細心處理去除腥味，再以炭火炙烤逼出香氣，保留彈嫩卻不韌的口感，搭配法式醬汁、炭香油醋或京都風味醬，呈現細膩層次。除了豬舌，也供應炭燒豬頰、舒肥豬肝、豬心等部位，每道皆展現法式火候與台灣食材結合的特色。每日限量供應，經常開店即湧現排隊人潮，已成為高雄近年最具話題性的市場美食之一。

迪記法式豬舌飯此次為「500碗」市集特別準備店內最具代表性的招牌炭香豬舌飯，並搭配品牌最具特色的法式「阿爾及利亞醬」，阿當主廚說明，這道料理看似簡單，卻投注許多法式料理的細節。豬舌以香料油舒肥16小時，選用屏東外銷等級豬舌，完整保留細嫩口感；醬料所使用的豬油與油蔥皆由店內自行熬製、現炸，米飯則選用高雄147號米，從每一項食材開始講究，讓整體風味達到最佳平衡。他們希望透過精緻工法轉化台灣小吃，展現法式料理重視食材與細節的精神，這也是迪記一直想傳遞的料理理念。

除了餐點之外，迪記也首次將店內招牌飲品帶到市集。不僅有充滿童年回憶的梅子可樂，還特地帶來平時僅限內用的「接骨木金萱」。主廚分享，這款飲品的靈感來自旅法期間對接骨木花香氣的喜愛，搭配具有淡淡奶油香與花香的台灣金萱茶，創造出層次細緻的風味。他們將這款飲品定位為「無酒精調酒」，即使不喝酒的人，也能體驗如同法式餐酒搭配般的用餐儀式感。

擁有超過50年歷史的源慶鮮蚵，以每日直送的新鮮蚵仔與澎湖小卷聞名，是近年備受矚目的海鮮麵老店。店家最大的特色，是將肥美鮮蚵僅裹上一層極薄粉漿快速汆燙，完整保留鮮甜海味與滑嫩口感；湯頭則以蚵仔、小卷熬煮，不勾芡、不厚重，呈現自然鮮美的清甜。招牌乾拌鮮蚵、蚵仔麵、小卷麵與三味海鮮米粉都是人氣品項，搭配自製香瓣醬，更能襯托海鮮鮮味。多年來無論本店或新分店都維持高人氣，用餐尖峰經常座無虛席。

此次參與「500碗」市集，源慶特別帶來店內最受歡迎的人氣招牌：招牌乾拌鮮蚵與小卷、蚵仔麵、小卷麵，麵類可選乾麵或湯麵。店家表示，除了每日新鮮直送的蚵仔與小卷之外，最具代表性的特色便是自家獨門的「香瓣醬」，與市面常見的豆瓣醬截然不同，不僅香氣更加濃郁，還帶有微微辣度，既不搶走海鮮本身的鮮味，又能襯托食材層次，是為新鮮海味增添層次的靈魂調味。

源慶希望透過一碗看似樸實的海鮮麵，將東石最新鮮的海味與傳承數十年的料理精神帶到更多人面前，也讓消費者在這次市集直接吃到屬於台灣沿海最真實、純粹的滋味。

「500碗最強小吃派對市集」台北場

日期：2026/6/26-28（五至日）

時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00

地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）

此次參與「500碗」市集，源慶特別帶來店內最受歡迎的人氣招牌：招牌乾拌鮮蚵、蚵仔麵、小卷麵，最具代表性的特色是自家獨門的「香瓣醬」，與市面常見的豆瓣醬截然不同，不僅香氣更加濃郁，還帶有微微辣度增加層次。｜圖／500輯攝影團隊提供

此次參與《500碗》市集，源慶特別帶來店內最受歡迎的人氣招牌：招牌乾拌鮮蚵與小卷，每日新鮮直送的蚵仔與小卷，將東石最新鮮的海味與傳承數十年的料理精神直接帶到市集！｜圖／500輯攝影團隊提供

高雄龍華市場的迪記法式豬舌飯，由曾任職法國多家星級餐廳的主廚創立，將法式料理技法帶回台灣市場小吃，以炭烤豬舌重新詮釋庶民料理。｜圖／500輯攝影團隊提供

迪記法式豬舌飯每道料理皆展現法式火候與台灣食材結合的特色。每日限量供應，經常開店即湧現排隊人潮，已成為高雄近年最具話題性的市場美食之一。今天也是開賣之後最先排起隊伍的店家，人氣超旺！｜圖／500輯攝影團隊提供

迪記法式豬舌飯此次為「500碗」市集特別準備店內最具代表性的招牌炭香豬舌飯，並搭配品牌最具特色的法式「阿爾及利亞醬」，豬舌以香料油舒肥16小時，選用屏東外銷等級豬舌，完整保留細嫩口感，米飯則選用高雄147號米。｜圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康