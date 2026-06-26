500碗2026／鼎旺、師園限定麻辣×鹹酥雞，開囍滷肉飯搭套餐雙享受

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，今年舉辦的「500碗最強小吃派對市集」首度擴大規模，集結全台人氣小吃品牌，台北場於6月26日至6月28日於台北西門紅樓北廣場熱鬧舉辦，邀請民眾一起用味蕾認識台灣最具代表性的在地美食。

創立於1992年的鼎旺麻辣火鍋，同時受到「500盤」「500碗」肯定，是許多台北老饕心中的經典麻辣鍋代表，至今仍堅持單點制與手工熬製湯底，以數十種中藥材、辛香料長時間熬煮，湯頭麻而不躁、辣而回甘，不少人甚至直接舀湯飲用。鍋底提供鴨血與豆腐無限續加，其中滑嫩入味的鴨血與吸飽湯汁的豆腐已是招牌。另一道幾乎桌桌必點的是滷雞爪，經長時間滷製至骨肉輕鬆分離、膠質飽滿，被許多饕客視為比火鍋更令人難忘的招牌菜。晚餐時段長年一位難求。

而於1984年開店的師園鹹酥雞，是師大夜市最具代表性的老字號之一，也是許多人心中的「蒜味鹹酥雞始祖」。店家堅持每日更換炸油，採現點現炸，再鋪上大量現切生蒜、九層塔與獨家椒鹽，讓炸物保有酥脆外皮，同時散發濃烈蒜香卻不顯油膩。鹹酥雞經醃漬後炸至外酥內嫩，搭配蒜香成為經典風味。多年來無論內用、外帶或外送都人氣極旺。

此次「500碗最強小吃派對市集」，鼎旺麻辣鍋首度攜手師園鹽酥雞推出限定聯名餐點，將兩家經典小吃品牌的代表作結合，帶來有別於店內的全新風味！鼎旺表示，品牌以「可以喝的麻辣湯」為標誌，平日中午特別供應麻辣鴨血豆腐麵，因此這次特別將店內深受歡迎的麻辣鴨血與豆腐獨立呈現，讓市集現場更方便品嚐，也更貼近街頭小吃的形式。

限定組合以鼎旺經典麻辣鴨血、豆腐為核心，搭配麻辣鍋不可或缺的老油條，再加入師園現炸鹽酥雞，讓麻辣湯底的濃郁香氣與炸物酥脆口感相互融合。鼎旺表示，鹽酥雞除了可以直接享用，保留外酥內嫩的經典風味，也能放入麻辣湯中吸收湯汁，呈現另一種更濃郁的吃法。兩間老店皆累積數十年歷史，彼此也熟識多年，才促成這次跨界合作，讓消費者能夠在一份餐點中感受兩個經典品牌的美味。

除了鴨血豆腐聯名組之外，鼎旺也特別為此次市集打造限定「麻辣牛肉潛艇堡」。以鼎旺招牌麻辣牛肉搭配酥脆老油條，將麻辣鍋常見的搭配改造成更具創意的也更適合在市集中實用的小吃，此外，市集限定套餐也搭配店內人氣烏梅汁，加入氣泡水調製成清爽的烏梅氣泡飲，平衡麻辣風味；而鼎旺超受歡迎的滷雞爪也出現在現場，消費者能在市集一次拿下所有鼎旺經典招牌。

開囍滷肉以傳統台式滷肉飯為核心，卻在細節上展現講究，因此近年迅速累積高人氣。店家選用肥瘦比例均衡的豬肉，以醬油、冰糖、油蔥酥與辛香料長時間慢火滷製，讓滷汁充分滲入肉中，呈現濃郁醬香卻不死鹹，膠質與油脂在口中化開卻不顯膩口。招牌滷肉飯會將滷汁均勻覆蓋每粒白飯，入口鹹香甘甜、層次分明；搭配半熟荷包蛋、滷白菜、油豆腐、滷蛋等經典小菜，更是不少熟客固定組合。店家也提供腿庫、控肉、豬腳等滷味料理，同樣以長時間燉滷保留肉質軟嫩與豐富膠質。

這次為市集準備店內人氣料理組合，將經典滷肉飯搭配雞肉料理，成為更適合市集外帶分享的限定套餐。店家表示，這次推出的兩款套餐皆為店內原有的人氣品項。其中，滷肉飯是開囍最核心的招牌之一，特別選用松阪肉手切製作，雖然製作成本與時間較高，但能呈現更細緻的肉質與口感。滷製過程中讓肉香與滷汁充分融合，入口保有豐富油脂香氣卻不顯厚重，展現傳統滷肉飯細膩的一面。

兩款套餐搭配的分別是口水雞，店家表示，口水雞的特色在於自製醬料，包含自家調製的麻醬與搭配特製蘿蔔辣子，讓雞肉除了香氣濃郁，也帶有微辣鹹香。另一款則是蔥油雞，雞肉本身經過特別處理，以蔥油舒肥，讓雞肉擁有豐富蔥油香氣。

這次市集將原本店內供應的料理首次以套餐形式呈現，熟客能換一種方式品嘗，也讓第一次認識開囍的消費者，藉由一份外帶組合感受品牌對傳統台味料理的精緻詮釋。

「500碗最強小吃派對市集」台北場

日期：2026/6/26-28（五至日）

時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00

地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）

開囍滷肉以傳統台式滷肉飯為核心，卻在細節上展現講究，因此近年迅速累積高人氣，開賣之後攤位也立刻排起了長長人龍，可見其受歡迎程度！｜圖／500輯攝影團隊提供

鴨血豆腐聯名組之外，市集限定套餐也搭配店內人氣烏梅汁，加入氣泡水調製成清爽的烏梅氣泡飲，平衡麻辣風味；而鼎旺超受歡迎的滷雞爪也出現在現場，消費者能在市集一次拿下所有鼎旺經典招牌。｜圖／500輯攝影團隊提供

鼎旺麻辣鍋首度攜手師園鹽酥雞推出限定聯名餐點，兩家台北老店強強聯手，將兩家經典小吃品牌的代表作結合，帶來有別於店內的全新風味！｜圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026

THE 500 BOWLS AWARD 2026

主辦單位：500輯

指定用車：TOYOTA

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App、KIRIN一番搾啤酒

贊助單位：仕高利達蘇格蘭威士忌、丸莊醬油

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康