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用icash Pay開吃500碗小吃市集 中國信託uniopen聯名卡享優惠回饋
邁入第四屆的「500碗」，持續以小吃指南與市集活動，帶領大家重新認識台灣在地小店與街頭飲食文化。本屆也攜手共同夥伴「中國信託 uniopen 聯名卡」，用最便利好用的支付方式、吃最美味最經典的台灣小吃，讓民眾在尋味台灣的路上，不只吃得滿足，也能同步享有優惠回饋。
中國信託 uniopen 聯名卡秉持「無所不在、無時不在，陪你生活每一天」的宗旨，從日常超商、咖啡消費，到百貨量販、生活採買，皆希望透過支付、會員與點數回饋的整合，成為消費者日常生活中最貼近的金融工具。
此次與500碗合作，則將這份陪伴進一步延伸至台灣街頭巷尾，邀請民眾走進城市角落，透過一攤一店的在地風味，感受專屬台灣的飲食魅力。
在6月26～28日500碗小吃市集台北紅樓北廣場、7月11～12日500碗小吃市集高雄夢時代幸福廣場，不僅現場指定支付方式為「icash Pay」，民眾於小吃攤位出示中國信託 uniopen 聯名卡，單筆消費即可現折5元；若使用 icash Pay 綁定中國信託 uniopen 聯名卡於北、高兩場小吃市集的小吃攤位結帳，還可享8% OPENPOINT回饋。(活動期間，每戶每場回饋上限80點，每場總點數回饋上限10萬點。)
透過支付優惠與點數回饋，不僅讓民眾能以更聰明、便利的方式享受美食，也讓支持在地小店變得更容易落實在每一次消費之中。中國信託 uniopen 聯名卡此次攜手500碗，正是希望讓「吃小吃」這件日常小事，結合便利支付與實質回饋，成為更輕鬆、更有感的生活體驗。
500碗2026官網：https://udn.com/500bowlsaward/
500碗2026全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/kpRv1q
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