周杰倫聯名星巴克！7/16「杰倫日」登場　DREAM PLAZA打造夏日范特西

迎接開幕一周年，星巴克典藏DREAM PLAZA台北推出「24小時時光珍藏」周年系列活動，以Coffee Run、Coffee Beat、Coffee Wave三大主題串聯咖啡、音樂、藝術與城市生活。其中最受矚目的Coffee Beat，今年夏天攜手華語天王周杰倫，以「風味加滿，不加糖」為概念，打造夏日限定「范特西」體驗，同時，宣布7月16日舉辦「杰倫日」，邀請消費者一起在熟悉旋律與咖啡香中，重溫青春回憶。

星巴克表示，Coffee Beat以「與朋友一起共鳴」為主題，希望透過音樂與咖啡創造更多值得分享與收藏的生活記憶。今年則特別邀請周杰倫合作，從《晴天》、《七里香》、《簡單愛》等經典作品出發，將一個世代共同的青春記憶，轉化為充滿咖啡香氣的夏日體驗。

此次周杰倫化身「風味偵探 Jay」，推薦兩款以「風味加滿，不加糖」為靈感打造的咖啡風味，運用焦糖風味糖漿及香草風味糖漿，帶來更具層次的咖啡體驗，同時鼓勵消費者探索屬於自己的風味偏好，發掘最適合自己的那一杯咖啡。

除了推薦風味飲品外，周杰倫也推薦今夏話題新品Aerocano雲朵泡泡美式咖啡系列，包括「特選雲朵泡泡美式咖啡」及「特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡」。透過空氣壓注工藝打造綿密泡沫，結合濃縮咖啡與冰飲口感，前者呈現醇厚滑順的層次，後者則加入蜜柚果香，帶來清爽且富有層次的夏日風味。

作為周年慶的重要活動之一，7月16日「杰倫日」當天，星巴克典藏DREAM PLAZA台北將化身音樂與咖啡交會的舞台，結合限定咖啡體驗、音樂元素及互動內容，邀請消費者與好友一起重溫青春記憶。