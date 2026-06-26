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500碗2026／「去哪吃」App一鍵導航得碗名店 再抽500元折扣金

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
500碗小吃市集今起於西門紅樓北廣場限時開市。圖／500輯攝影團隊提供
500碗小吃市集今起於西門紅樓北廣場限時開市。圖／500輯攝影團隊提供

500碗2026小吃派對市集」台北場今起登場，餐飲社群平台「去哪吃」同步進駐西門紅樓北廣場，不僅推出App會員專屬優惠與攤位互動活動，更攜手500輯將「500碗」得碗店家名單完整置入App，讓民眾可隨時瀏覽榜單，並透過一鍵導航前往店家，輕鬆按圖索驥探索全台人氣美味。

「去哪吃」現場攤位推出互動活動。民眾只要完成App下載或分享指定內容，就有機會獲得「500碗市集指定餐點兌換券」、環保餐具及質感帆布袋等好禮。圖／500輯攝影團隊提供
「去哪吃」現場攤位推出互動活動。民眾只要完成App下載或分享指定內容，就有機會獲得「500碗市集指定餐點兌換券」、環保餐具及質感帆布袋等好禮。圖／500輯攝影團隊提供

「去哪吃」以「搜、訂、吃、評、分享」5大核心功能打造一站式餐飲社群平台，整合用餐前後所需服務，結合精準搜尋、人氣榜單、線上訂位及餐飲優惠，希望降低消費者在資訊過載與平台切換間的困擾，提供更直覺、更便利的數位餐飲體驗。

此次與500輯合作，將「500碗」得碗名單納入App，使用者除了可查詢歷屆與最新得碗店家，也能直接透過App一鍵導航前往，成為探索在地美食的新指南。即日起下載並註冊App，最高還有機會抽中500元折扣金。

配合「500碗2026小吃派對市集」，「去哪吃」也推出App會員限定優惠。6月26日至6月28日活動期間，只要於市集消費結帳時出示「去哪吃」App會員畫面，即可享有單筆餐點折價5元優惠。

除了會員折扣，「去哪吃」現場攤位也推出互動活動。民眾只要完成App下載或分享指定內容，即有機會獲得「500碗市集指定餐點兌換券」、環保餐具及質感帆布袋等好禮。

今年「500碗2026小吃派對市集」集結全台多家人氣名店，包括台中租界炭火蝦飯、世界冠軍GINO PIZZA、台南糯夫米糕，以及源慶鮮蚵、欲罷不能鹹水雞、玉里橋頭臭豆腐等排隊美食，一次匯聚北中南代表性小吃，讓民眾不用舟車勞頓，就能一次品嘗多家話題名店。

「500碗2026小吃派對市集」台北場即日起至6月28日於西門紅樓北廣場舉行，周五開放時間為下午4時至晚間8時，周六中午12時至晚間8時，周日則為中午12時至下午6時。

下載「去哪吃」App，可瀏覽500碗得碗店家榜單，並一鍵導航前往店家。圖／去哪吃App提供
下載「去哪吃」App，可瀏覽500碗得碗店家榜單，並一鍵導航前往店家。圖／去哪吃App提供

500碗

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